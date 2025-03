Arn Anderson aconseja a los jóvenes: «Depende de ti»

El moonsault es un movimiento de lucha libre que se ve de manera habitual en shows de todo el mundo. Sin ir más lejos, Axiom lo hizo sobre The Hardy Boyz en su reciente combate junto a Nathan Frazer por el Campeonato Mundial en Parejas de TNA en el especial NXT Roadblock.

Una maniobra que ya a nadie le sorprende y que es casi obligatoria en especial para luchadores livianos pero que el veterano Arn Anderson cree que debería hacerse menos en consonancia con la cantidad de veces que se ejecuta correctamente, según explica en The ARN Show:

“Si lo piensas, quiero desafiar a todos en nuestra audiencia esta noche, solo piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien entrar al ring, hacer un moonsault hacia el suelo y realmente acertarlo? Nueve de cada diez veces es un error . La persona que debería estar atrapándolos —si lo piensas, no es un crossbody desde la parte superior, es un moonsault. Entonces tienes a una persona completa cayendo con los pies apuntando directamente a tu cabeza, y esa es la caída que te va a dar. Ahora, ya sea que estés ahí para desviar algo de ello, o atraparlo o no, esa es de esas cosas que muy rara vez sucede y se ve bien. Así que, riesgo versus recompensa. Depende de ti .”

Anderson también revela quienes fueron sus rivales favoritos y justamente no destacaban por hacer moonsaults:

“No me gustaban mucho los combates tipo ‘bunkhouse’, ni los combates con mesas. Todo eso que desvía tu… básicamente, tu proceso de pensamiento sobre, ‘¿Cómo me siento con esto?’ Cuando tienes a tipos golpeándose entre sí con cada pedazo de mobiliario móvil en el edificio… Es como, ‘Está bien.’ Es difícil de seguir. Es difícil hacer que sientas algo más allá de, ‘Vaya, estos tipos se están golpeando entre sí.’ Yo hubiera preferido estar con un Ricky Steamboat, Brad Armstrong, Ricky Morton, Robert Gibson, Magnum T.A., Dusty Rhodes… Cualquiera que la gente realmente amara, hacía mi trabajo muy fácil. Porque eso hacía que fuera fácil ser el no amado y el que no les gustaba. Así que, ese sería un luchador técnico, creo que sería mi favorito.”