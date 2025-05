Arman Tsarukyan revela que rechazó pelea con Gamrot

Arman Tsarukyan se sorprendió con quién le ofreció UFC para su próxima pelea. Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC), quien derrotó a Makasharip Zaynukov en un combate de lucha de 175 libras el viernes en Karate Combat 54 en Dubai, reveló que la promoción intentó emparejarlo con un oponente de menor clasificación para el próximo evento principal de UFC en ABC 9 el 26 de julio en Abu Dhabi.

El joven de 28 años se retiró de su pelea por el título contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 311 en enero, y Dana White dijo que tendrá que competir una vez más antes de recuperar su puesto como contendiente número uno. Tsarukyan se sentía bien con esa condición, pero esperaba un oponente de primer nivel.

«(La UFC) me ofreció una pelea en Abu Dabi en julio, el evento principal, pero la rechacé porque me ofrecieron un oponente contra el que no quería pelear. Está por debajo de mí en el ranking, así que no vi ninguna razón para pelear con él. En MMA, no veo ninguna razón para pelear solo por dinero».

Necesito pelear con un oponente entre los cinco o seis mejores, como mínimo, para asegurarme de que mi próxima pelea sea por el título. Soy el contendiente número uno. ¿Por qué debería darle semejante regalo a alguien que ocupa el puesto número 10? Nadie me lo dio cuando llegué al top 10. Peleé contra los nueve, ocho, siete, cinco y cuatro mejores antes de convertirme en el número uno. No quiero arriesgar mi puesto gratis.