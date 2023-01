Arman Tsarukyan lanza reto a Michael Chandler

Arman Tsarukyan cree que es hora de que Michael Chandler demuestre que pertenece a los cinco primeros de la clasificación oficial de UFC.

Tsarukyan (19-3 MMA, 6-2 UFC) llamó el viernes al ex tres veces campeón de Bellator y único retador al título de UFC, diciéndole a Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) que necesita demostrar dónde se encuentra después de pelear en la clasificación en cuatro de sus cinco apariciones en el octágono.

También hubo una ventaja adicional en la llamada, con Tsarukyan poniendo a prueba el coeficiente intelectual de lucha de Chandler (a través de Twitter ):

Hey @MikeChandlerMMA it’s time to defend your rankings! Lowest fight IQ in the division against new mma generation. I won’t see you at the top 🫡

— Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) January 27, 2023