Arman Tsarukyan regresó recientemente a la competición tras un año de ausencia, pero no dentro del octágono de la UFC.

El viernes por la noche, Tsarukyan entró en el pit de grappling para un enfrentamiento de 175 libras contra el luchador daguestaní Makasharip Zaynukov en Karate Combat 54 en Dubái. «Ahalkalakets» abrió agresivamente con un intento de una sola pierna en la esquina, pero Zaynukov se defendió bien.

El resto del combate se caracterizó por un éxito limitado en el grappling por parte de ambos peleadores, sin que ninguno lograra un derribo claro en dos asaltos muy disputados de cinco minutos.

Sin embargo, la actividad y el control del contendiente de peso ligero de la UFC le valieron una decisión unánime de los tres jueces, lo que hizo innecesario un tercer asalto.

En su entrevista posterior a la pelea, Tsarukyan reflexionó sobre su desempeño y explicó su motivación para participar en el combate de grappling.

«Se siente genial», dijo Arman Tsarukyan. «No he peleado en un año, por eso vine a luchar hoy. Mi oponente es un tipo muy duro. Nadie lo conoce mucho porque pelea en Rusia, pero pertenece a un equipo muy fuerte. No quería luchar demasiado. Me gusta la ofensiva, y él intentó escaparse de mí durante 10 minutos».

La última aparición de Tsarukyan en la UFC fue en UFC 300 en abril de 2024, donde consiguió una reñida victoria por decisión dividida sobre el excampeón de peso ligero Charles Oliveira en una eliminatoria por el título.

«Ahalkalakets» estaba programado para desafiar al actual campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, en UFC 311 en enero, pero se vio obligado a retirarse pocas horas antes del pesaje debido a problemas de salud.

El armenio de 28 años ha expresado su deseo de reprogramar una revancha con Makhachev como su próxima pelea.

«¡Qué ganas de la próxima! Necesito a otro peleador del equipo de Khabib [Makhachev]. ¡Hagámoslo de nuevo!»

Tsarukyan se enfrentó por primera vez a Makhachev en un evento de UFC Fight Night en abril de 2019, donde ofreció una actuación aguerrida en su debut en el octágono. A pesar de su resistencia, finalmente fue superado y perdió ante el daguestaní por decisión unánime.

Con una racha de cuatro victorias consecutivas, Tsarukyan ostenta un récord de 9-2 en la UFC, cuatro de ellas por nocaut.