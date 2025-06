Arman Tsarukyan sabe que para volver a competir por el título debe tomar riesgos y estar dispuesto a luchar en peleas difíciles.

Tiene claro que el camino para llegar a la cima no es fácil y que requiere mucho esfuerzo y perseverancia. En su carrera, ha demostrado ser un peleador valiente y decidido, pero también entiende que las oportunidades no aparecen fácilmente. Por eso, sabe que en su próximo paso debe darlo todo y aprovechar cada oportunidad que tenga.

El armenio, que actualmente tiene un récord de 22 victorias y 3 derrotas en MMA y 9-2 en UFC, pensaba que en enero tendría una chance clara para disputar el cinturón de peso ligero contra Islam Makhachev. La pelea generaba mucha expectativa, ya que Makhachev es un luchador muy respetado en la división y considerado uno de los mejores en su categoría. Sin embargo, justo antes del combate, Tsarukyan sufrió una lesión que le impidió luchar y obligó a cancelar esa pelea en el último momento. La lesión fue un golpe duro para él, ya que había trabajado duro para esa pelea y soñaba con esa oportunidad de alcanzar el cinturón.

En su lugar, la UFC decidió que Renato Moicano tomara el relevo como un oponente sustituto, pero la historia no fue diferente. La pelea contra Makhachev terminó en una derrota rápida para Moicano, que fue derrotado en menos de un asalto, demostrando una vez más la dificultad de enfrentarse a un campeón tan dominante. La derrota de Moicano dejó a Tsarukyan con la esperanza de poder volver a esa posición de título en el futuro, pero ahora la situación ha cambiado.

Makhachev, que había sido campeón de peso ligero, subió a competir en la división de peso wélter, dejando el cinturón de peso ligero vacante. Esto abrió una oportunidad única para otros luchadores que buscaban esa segunda chance por la corona. En ese contexto, el próximo evento más importante será el UFC 317, que se realizará el 28 de junio. En esa pelea principal, Ilia Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán en una pelea que promete ser muy emocionante y que definirá quién será el próximo rival por el cinturón en peso ligero.

En declaraciones a los periodistas tras su victoria por grappling sobre Patricky Pitbull en el ADXC 10 el sábado, Tsarukyan dijo que agradecería la oportunidad de servir como peleador suplente para esa pelea.

«No estoy seguro de si será necesario, pero si me lo ofrecen, sin duda lo haré», dijo Tsarukyan. «Estaré listo. Ahora voy a volver a Estados Unidos y me quedaré allí por si alguien se lesiona y (si) la UFC me pregunta si estoy listo, diré que sí».

Para Tsarukyan, esto representa una oportunidad de oro. El camino no será fácil, pero sabe que si quiere volver a luchar por el cinturón, debe aprovechar esta chance y demostrar que merece esa oportunidad. La división está en movimiento y cada pelea puede marcar la diferencia. Él entiende que debe seguir ganando y codeándose con los mejores, porque solo así podrá regresar a la senda del título. La expectativa crece y todos los ojos están puestos en su próximo paso para ver si puede volver a tomar riesgos y volver a subir al nivel más alto en la UFC.

Otro combate de alto riesgo en la división de peso ligero está programado para el UFC 318 el 19 de julio, donde Dustin Poirier y Max Holloway lucharán por el título BMF. Si alguno de los peleadores se ve obligado a retirarse, Arman Tsarukyan dice que estará listo para intervenir y aprovechar la oportunidad.

«Absolutamente seguro (diría que sí)», respondió Tsarukyan cuando se le preguntó si aceptaría ser el peleador suplente para la pelea por el título BMF. «Necesito arriesgarme ahora. Me lesioné y esta lesión se malinterpretó. El médico no informó a todo el mundo lo que realmente pasó, por lo que algunas personas siguen pensando que evité esa pelea. Ahora solo necesito volver a la pista, así que voy a hacer lo que la UFC me diga que haga».