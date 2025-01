El aspirante al título de peso ligero de la UFC Arman Tsarukyan sabe lo que quiere, y no es el tipo de galardones que muchos otros persiguen.

Tsarukyan está a unos días de disputar su primer combate por el título en el mayor escenario de las artes marciales mixtas. El armenio se enfrentará al actual campeón, Islam Makhachev, en el evento principal del UFC 311 este fin de semana.

Si bien se quedó corto contra el daguestaní en su debut en 2019, Tsarukyan confía en vengar esa derrota y asegurar su lugar en la cima de la montaña de peso ligero el 18 de enero. Y cuando lo haga, aparentemente habrá un cambio de enfoque considerable para «Akhalkalakets».

Durante una reciente entrevista con Henry Cejudo y Kamaru Usman en su podcast Pound 4 Pound, Tsarukyan esbozó su intención de no perseguir nada más que «peleas de dinero» una vez que se convierta en campeón, descartando cualquier idea de perseguir la gloria de dos divisiones o una racha récord de defensas del título.

«Después de esta pelea, cuando sea campeón, sólo pensaré en el dinero, no en ser bicampeón o (defender el título) 10 veces. Sólo voy a pensar en peleas por dinero», dijo Tsarukyan. «No pienso en lo que pasará después de esta pelea, sólo (pienso) después de esta pelea. Quizá mi padre me diga: ‘Sabes qué, has terminado con este deporte. Has ganado el título, ven a trabajar, gana dinero conmigo’. Así que nunca se sabe».

«Después de esta pelea, cuando sea campeón, sólo pensaré en el dinero, no en ser bicampeón o (defender el título) 10 veces. Sólo voy a pensar en peleas por dinero», dijo Tsarukyan. «No pienso en lo que pasará después de esta pelea, sólo (pienso) después de esta pelea. Quizá mi padre me diga: ‘Sabes qué, has terminado con este deporte. Has ganado el título, ven a trabajar, gana dinero conmigo’. Así que nunca se sabe».

Sin embargo, antes de intentar que eso fructifique, Tsarukyan debe primero desbancar a Makhachev.

En contraste con los planes del aspirante, Makhachev ha estado persiguiendo la grandeza con su carrera como titular. Tras sus exitosas retenciones contra Alexander Volkanovski (dos veces) y Dustin Poirier, una victoria este sábado en el Intuit Dome permitiría al daguestaní superar a BJ Penn y Khabib Nurmagomedov en victorias y defensas consecutivas del título ligero.