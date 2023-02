Ariel Helwani habla de su disputa con Tony Khan

“Eres un fraude, Ariel Helwani, eres un reportero tan legítimo como Tony Schiavone”, dijo Tony Khan cuando vio al periodista en SmackDown durante una promoción de WWE Elimination Chamber 2023. Y este le contestó: “¡Gracias por mirar, viejo amigo! No puedo esperar a nuestra próxima charla. (Además, no escuches al muñeco de nieve, Schiavone. Eres una leyenda en mis libros)”. Este intercambio de mensajes llegó a The MMA Hour, el programa de Helwani, donde estuvo dando su punto de vista, en tono de humor, o eso parece, al menos en algunos pasajes, sobre lo sucedido.

"The unbiased, world renowned combat sports journalist Ariel Helwani who asks all the hard questions whether you want to answer them or not!" – Michael Cole Yep, that's our guy! 🐐#WWEChamber pic.twitter.com/w2VIGhrUEh — WWE on BT Sport (@btsportwwe) February 19, 2023

► Ariel Helwani vs. Tony Khan, o algo así

“No soy un periodista de lucha libre. Nunca me he llamado periodista de lucha libre. No informo sobre la lucha libre como lo hacen otros. Entrevisto a luchadores, lo disfruto enormemente, trato de pensar y actuar como un periodista cuando hago estas entrevistas, pero no soy un periodista de lucha libre. Obviamente, tengo relaciones con la gente de allí porque Nick Khan, el CEO, era mi agente. No puedo esconderme de eso. No estaba seguro de qué dirección tomar.

“Llegué a la conclusión de que, en la vida, especialmente después de ESPN, solo quiero divertirme. Quiero hacer cosas divertidas. Llegué a la conclusión, alrededor de diciembre, si surge una oportunidad, la voy a tomar. Siempre ha sido algo en mi lista de deseos. Me hice una promesa, sin buscarla, si esta oportunidad volviera a surgir, lo consideraría seriamente porque la vida es demasiado corta, quiero divertirme. No estoy un periodista de lucha libre. Creo que la gente me está confundiendo por mi papel en MMA, no es lo mismo. No todas las cosas son iguales.

“Dije que sí, y dije: ‘esta vez, me van a pagar’. La razón por la que no lo dije de antemano es que no quería arruinar la sorpresa. Quería que fuera orgánico y divertido. Hasta el momento, no me han pagado, pero entiendes el punto, acepté. A menos que decidan no pagarme porque apesté, lo cual está bien. Puede que me hayan despedido.

“Lo juro por Dios, lo miré tres veces y pensé que era falso (la respuesta de Tony Khan). Cualquiera puede tener una verificación azul. Este tipo no me sigue, nunca me ha tuiteado, no hay forma de que haya tuiteado esto. Número uno. Pero estaba mirando, lo cual es extraño. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué pondrías fin a la competencia y mostrarías que estás viendo un SmackDown al azar y un momento al azar en la transmisión?

“Todavía está molesto, claramente, por el hecho de que me dio una de las peores entrevistas de todos los tiempos e ignora el hecho de que he elogiado continuamente el producto desde que se lanzó. Fue una mala entrevista, objetivamente, una mala entrevista. Lo sorprendente de esa entrevista es que a todo el mundo le encanta hablar sobre ‘él no podía hablar de esto’, ¿dónde está lo legal? ¿Dónde está la prueba? ¿De qué legal estás hablando? ¿Qué es esta investigación? ¿De qué siguen hablando? Le había pedido a Tony varias veces que viniera al programa. Dejé de preguntar porque me dijeron que no estaba seguro, soy el chico de Nick Khan, trabajo para BT, lo cual es estúpido porque eso es solo el socio de transmisión. Eso es como decir que los muchachos de Bellator no deberían hablar con Marc Raimondi porque trabaja para ESPN y UFC está en ESPN.

“Me contactaron varios meses después y me dijeron, ‘¿quieres tener a Tony?’. Nunca dije: ‘No preguntes sobre esto, no preguntes sobre aquello’. ¿No crees que no voy a preguntar sobre estas cosas? Cualquiera que se precie va a preguntar sobre estas cosas. Hay un millón de maneras diferentes en que podrías haber respondido esas preguntas. En ese momento, no tenía ninguna relación con nadie en términos de negocios. Esto fue a principios de octubre. Hasta ahora, poner esas preguntas en mí apareciendo en SmackDown, es un movimiento de mi*rda, porque uno no tiene nada que ver con lo otro. Él simplemente está enojado porque se ve como un tipo que no sabía cómo manejar esta situación y solo se siente cómodo promocionando y hablando sobre un producto, pero eso no es lo que el público quiere escuchar. Ahora, él quiere decir: ‘Ah, ja, mira, por eso me hizo estas preguntas’. ¿Por qué te importa? Dije que fue una mala entrevista, elogié tu producto, ¿por qué corres tan rápido a tu teléfono y tuiteas esto en mi momento?

“Lo sorprendente fue cómo todo se extendió entre bastidores. ‘¿Viste el tuit? ¿Viste el tuit?’. Ni siquiera conozco a muchas de estas personas. ‘Es asombroso. ¿Cómo pudo? ¿Era realmente él?’. Él no es diferente a Dana (White). Sé que solo está tratando de ganarse el favor de su ídolo Dana White. Estaba pensando en eso, pero pensé que podría ser un corte demasiado profundo para la audiencia de lucha libre.

“No iba a dejar que este chico, que ha construido una cosa increíble, le doy todo el crédito. Este niño, que, si no fuera por su viejo… déjame decirte algo, mi papá me dio mucho, pero en lo que respecta al periodismo de MMA y todo lo que he construido, eso dependía de mí. Estoy muy orgulloso de lo que he construido. No iba a dejar que este tipo manche mi nombre, lo arrastre por el barro, arruinó mi noche. Sé que está tratando de fastidiarme porque Dios sabe que lo necesita, no iba a permitir que eso sucediera. Absolutamente no. Puedo contarte muchas otras cosas sobre esa entrevista que no mostramos lo raro y bizarro que era todo eso, pero no voy a hacer eso.

“No soy un empleado de WWE. Si regresan y hablamos de otra cosa, ¿estaría abierto a eso si tiene sentido? No creo que ser un personaje sea el movimiento correcto, no lo sé. Consideraría cualquier cosa. Tony, he terminado. Si quieres hablar sobre mí ayudando con el producto, apareceré en Dynamite por el precio correcto“.

