En ocasiones hemos hablado disputas entre empresas como WWE y NJPW por una arena como el Madison Square Garden. De hecho, WWE intentó que ROH no pudiera celebrar eventos en este escenario mítico de la ciudad de Nueva York. Esto de acuerdo a unas declaraciones que el Jefe de Operaciones de esta tercera, Joe Koff, hizo a Comicbook.com el año pasado acerca del G1 Supercard de 2018.

«Son una compañía orgullosa y yo haría lo mismo si estuviera en su sitio. No quieren que les roben nada de atención y, honestamente, ese es su escenario sagrado y lo respeto. Entiendo que WWE no quiere que entremos a ese local, pero al final del día es un negocio y había huecos libres«.

► Arena rechaza albergar eventos de AEW

Desde su nacimiento AEW se ha sumado a esta disputa. No sólo con el MSG, sino con cualquier otra arena, especialmente las más importantes. Podríamos considerar como tal al Heritage Bank Center de Cincinnati, Ohio (antes conocido como U.S Bank Arena). Pero al mismo tiempo podemos confirmar que All Elite Wrestling no va a celebrar ningún evento dentro; porque desde el mismo escenario se han negado a que eso ocurra.

Fightful Select reporta que el Heritage Bank Center ha rechazado albergar ningún evento de la empresa de lucha libre de Tony Khan debido a su relación con la empresa de lucha libre de Vince McMahon. Esto después de que Jon Moxley presionara a su compañía para celebrar un evento en la ciudad, en su ciudad natal. Pero tendrá que ser en otro sitio, a pesar de las esperanzas de muchos de que pudiera ser en este mencionado.

Esta arena ha albergado eventos de WWE como Cyber Sunday 2006 o Starrcade 2018. La ocasión más reciente en que WWE hizo una visita a la misma fue cuando realizaron un evento no televisado en diciembre de 2019.