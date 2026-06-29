Arena Puebla: Místico, Templario y Neón vs Volador Jr., Averno y Euforia

CMLL · Lunes Clásico
Arena Puebla
Puebla · Lunes 29 de junio de 2026 · 8:00 p.m.
La semana del CMLL inicia en la Arena Puebla, que presenta una lucha estelar de tríos que reúne a las principales figuras coliseínas, además una gran semifinal donde la dinastía de los Villanos se enfrenta al emergente Galeón Fantasma.
La lucha estelar de la Puebla reúne a tres de los técnicos más destacados del Consejo. Místico, Campeón Mundial Semicompleto, encabeza la tercia junto a Templario y Neón. Enfrente, una tercia ruda de primer nivel: Volador Jr. acompaña a Los Infernales, Averno y Euforia, en una lucha que abre la semana con altísimo nivel técnico.
Gran semifinal · Los Villanos vs El Galeón Fantasma
La gran semifinal es un duelo de poder a poder. Villano III Jr. e Hijo del Villano III enfrentan a dos de los miembros más consolidados de El Galeón Fantasma: Zandokan Jr. y Difunto. Una lucha que representa el choque entre la dinastía del CMLL y los nuevos rivales que la amenazan desde hace semanas.
Evento especial en relevos
Arkalis y Fuego llevarán la bandera del CMLL contra Okumura y El Malayo, pareja de experimentados rudos que mantiene su actividad en Puebla.
Segunda eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 1
Continúa la segunda eliminatoria por el Campeonato de Parejas de la Arena Puebla. Astro y Mefli avanzan en la competencia contra Konjuro y Rey Espartano, en la siguiente fase de la lucha por los nuevos monarcas de parejas poblanos.
Segunda eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 2
SuperLuchas · Lunes 29 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla