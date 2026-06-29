Arena Puebla: Místico, Templario y Neón vs Volador Jr., Averno y Euforia

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CMLL Arena Puebla 29 de junio 2026

CMLL · Lunes Clásico

Arena Puebla

Puebla  ·  Lunes 29 de junio de 2026  ·  8:00 p.m.

La semana del CMLL inicia en la Arena Puebla, que presenta una lucha estelar de tríos que reúne a las principales figuras coliseínas, además una gran semifinal donde la dinastía de los Villanos se enfrenta al emergente Galeón Fantasma.

CMLL Arena Puebla 29 de junio 2026

Lucha estelar de tríos

La lucha estelar de la Puebla reúne a tres de los técnicos más destacados del Consejo. Místico, Campeón Mundial Semicompleto, encabeza la tercia junto a Templario y Neón. Enfrente, una tercia ruda de primer nivel: Volador Jr. acompaña a Los Infernales, Averno y Euforia, en una lucha que abre la semana con altísimo nivel técnico.

Gran semifinal · Los Villanos vs El Galeón Fantasma

VS

El Galeón Fantasma

Zandokan Jr.
Difunto

La gran semifinal es un duelo de poder a poder. Villano III Jr. e Hijo del Villano III enfrentan a dos de los miembros más consolidados de El Galeón Fantasma: Zandokan Jr. y Difunto. Una lucha que representa el choque entre la dinastía del CMLL y los nuevos rivales que la amenazan desde hace semanas.

Evento especial en relevos

Evento especial con la presencia de Star Black y Star Jr., quienes enfrentarán a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II en un relevo de altos vuelos en la mediana cartelera poblana.

Tercera lucha en relevos

Técnicos

Arkalis
Fuego

VS

Arkalis y Fuego llevarán la bandera del CMLL contra Okumura y El Malayo, pareja de experimentados rudos que mantiene su actividad en Puebla.

Segunda eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 1

Pareja 1

Astro
Mefli

VS

Continúa la segunda eliminatoria por el Campeonato de Parejas de la Arena Puebla. Astro y Mefli avanzan en la competencia contra Konjuro y Rey Espartano, en la siguiente fase de la lucha por los nuevos monarcas de parejas poblanos.

Segunda eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 2

La segunda fase enfrenta a Centella Roja e Hijo de Centella Roja contra Perverso e Hijo del Perverso. Los ganadores de ambas fases avanzarán a la contienda final por el Campeonato de Parejas de la Arena Puebla.

SuperLuchas · Lunes 29 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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