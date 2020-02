Todo está listo para una noche más de un espectacular PPV de la competencia de WWE, la innovadora y diferente AEW.

Esta noche tendremos el cartel de AEW Revolution 2020, y la marca Arby’s, famosa cadena de comida rápida estadounidense, que ha demostrado ser gran fanática de la lucha libre (o al menos sus Community Managers), ha decidido darle un aventón al PPV promocionando la lucha estelar de la mejor manera posible.

► Arbys promociona AEW Revolution 2020

Aprovechando sus reconocidas curly fries, Arby’s diseñó con una de sus famosas y deliciosas salsas la imagen de Le Champion Chris Jericho, y de su retador número uno, Jon Moxley:

«¿Son las papas fritas rizadas un miembro del Círculo Interno, Inner Circle? Abro debate».

Un gran y tremendo aplauso para el gran artista que haya hecho este diseño. Recuerden, la mejor cobertura de AEW Revolution estará solo aquí en SÚPER LUCHAS, y este será el cartel de la velada:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Chris Jericho (c) vs. Jon Moxley

MJF vs. Cody.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y Adam Page (c) vs. The Young Bucks

Jake Hager vs. Dustin Rhodes

Darby Allin vs. Sammy Guevara

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Kris Statlander

PAC vs. Orange Cassidy

SoCal Uncensored (Frankie Kazarian y Scorpio Sky) vs. The Dark Order (Evil Uno y Stu Grayson)