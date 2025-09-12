Era inevitable que acabara sucediendo. Desde que la pandemia pasó a la historia, los shows de WWE en Arabia Saudita han cobrado cada vez mayor relevancia, con una promotora más implicada a la hora de ofrecer un producto de calidad para su mejor cliente. Y si el reino asiático ya había conseguido hacerse con Royal Rumble para el próximo año, en 2027 parece dará un paso adelante.

Aunque no hay todavía anuncio oficial de WWE, esta semana Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quiso adelantarse con un comunicado de prensa, proclamando que WrestleMania 43 tendrá lugar allí, siendo la primera vez que el magno evento de la promotora sale de Norteamérica.

► Una implicación de récord

Y mientras hoy podría darse el anuncio oficial de esta WrestleMania: Arabia, Dave Meltzer, vía Wrestling Observer Newsletter, hace una importante revelación sobre qué combate estelarizaría la cita.

«El 6/8, Alalshikh dijo que tenía los planes concretados para un enorme evento de entretenimiento de cara a 2027. Personas del país nos indicaron en ese momento que hablaba de WrestleMania. También se señaló que con ese acuerdo cerrado, Arabia Saudita presionaba para un estelar con The Rock luchando contra Cody Rhodes o contra Roman Reigns. Personas cercanas a la Autoridad General de Entretenimiento, encabezada por Alalshikh, confirmó esta semana que el show es oficial y expusieron que las negociaciones con Dwayne Johnson eran avanzadas y creían que el acuerdo estaba cerca de cerrarse. No hemos podido confirmar nada de esto con gente en WWE, que estaría involucrada en las conversaciones. La impresión es que el montante de pago por el show se verá afectado por el hecho de si consiguen tener o no a The Rock en el estelar. La idea es que el pago individual para Johnson doblaría varias veces el de cualquier luchador profesional para cualquier evento en la historia».

¿Recuerdan la imagen viral de The Rock hace apenas una semana, visiblemente más delgado, durante el estreno de The Smashing Machine en el Festival Internacional de Cine de Venecia? Pues no esperen que el veterano luchador la mantenga por mucho tiempo.