Una sombra sobre TKO: ¿Arabia Saudita comprará WWE?

No es un secreto que Arabia Saudita está utilizando los deportes como una herramienta estratégica para mejorar su imagen internacional. Este fenómeno, conocido comúnmente como sportswashing, se ha vuelto cada vez más evidente en la última década. Desde la creación de la liga de golf LIV, la compra de los derechos de la Supercopa de España, la adquisición del Newcastle United en la Premier League, hasta el millonario acuerdo de eventos con WWE firmado en 2018, el reino ha invertido sumas astronómicas para posicionarse como un actor central en la industria del entretenimiento deportivo. Incluso, recientemente dio un paso más con la compra de acciones en Electronic Arts, la empresa detrás de EA Sports, confirmando que su estrategia va mucho más allá de los estadios.

► ¿Arabia Saudita comprará TKO?

En este contexto, no sorprende que circulen rumores sobre el interés de Arabia Saudita en adquirir TKO Group Holdings, la compañía que actualmente controla a dos gigantes del deporte y el espectáculo: WWE y UFC. Antes de la compra por parte de Endeavor, ya se hablaba de un posible acercamiento saudí, aunque en ese momento no pasó de ser especulación. Hoy, sin embargo, el panorama es diferente: la posibilidad de que WrestleMania, el evento más importante de la lucha libre, se realice en tierras árabes en 2027 alimenta aún más los rumores y, para muchos, confirma que una futura compra es solo cuestión de tiempo.

La hipótesis de una adquisición saudí abre múltiples incógnitas. Lo más probable es que aumente significativamente la frecuencia con la que WWE y UFC lleven sus eventos a Medio Oriente. Si bien ya hemos visto espectáculos como Crown Jewel celebrarse en Arabia Saudita, una compra aseguraría que, al menos una vez al año, los shows más importantes —como Royal Rumble o incluso WrestleMania— tengan lugar allí. De hecho, 2026 y 2027 ya se perfilan como una especie de prueba general, con el Royal Rumble confirmado para la región y WrestleMania agendado poco después.

En cuanto al impacto deportivo y creativo, es posible que el panorama de la lucha libre no cambie demasiado: WWE seguiría siendo la compañía más grande e influyente del mundo. Sin embargo, con el respaldo económico casi ilimitado de Arabia Saudita, la empresa podría ser más agresiva que nunca a la hora de firmar talentos, competir con otras promociones y expandir su alcance global. Esto abriría nuevas oportunidades, pero también podría intensificar los debates éticos sobre la influencia política y cultural de regímenes autoritarios en el entretenimiento mundial.

En definitiva, la posible compra de WWE y UFC por parte de Arabia Saudita no sería solo un movimiento de negocios, sino un paso estratégico dentro de un proyecto mucho más amplio: consolidar al reino como epicentro global del deporte y el espectáculo, sin importar las críticas internacionales. Para los fanáticos, el futuro promete espectáculos cada vez más grandes y lujosos, pero también plantea la pregunta inevitable: ¿a qué precio?