Apuntes del último WWE Saturday Night’s Main Event

Conocemos detalles interesantes relativos a las luchas ocurridas durante el reciente evento especial Saturday Night’s Main Event mientras WWE comienza la semana de Royal Rumble 2025, que a su vez da inicio al Camino hacia WrestleMania 41.

La información que publicamos proviene de nuestros compañeros de Fightful. Iniciamos con el combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo que retuvo «The Ring General«.

Según parece, existía la sensación de que debido al mismo el show iba a tener que extenderse más de lo previsto. Sin embargo, lograron terminar justo antes de la hora de duración.

Además, los ensayos fueron limitados, lo que agregó aún más caos a la producción.

Durante el transcurso del choque por el Campeonato Mundial Femenil que sigue en manos de «The Nightmare«, la campeona pasó por un momento complicado cuando «se quedó sin aliento«.

Como pudo verse, ello no evitó que todo fuera como estaba previsto y que ella misma saliera sin graves daños. Aunque, en otro apunte, sí sufrió algunas magulladuras:

No había un título en juego pero sí dos bestias colisionando hasta que únicamente el integrante de The Bloodline quedó en pie.

Pero no todo quedó en la victoria ya que posteriormente el samoano siguió atacando a «The Monster of All Monsters» con varios moonsaults mientras la seguridad y oficiales de WWE intentaban detenerlo.

Ahora sabemos que hubo una conversación entre bastidores antes del combate acerca de que Fatu repitiera más veces el movimiento sobre Strowman.

En realidad, también se señala que no está claro si la repetición estaba planeada o fue algo improvisado en el último momento.

Y dejando a un lado las luchas, la miembro del Salón de la Fama Alundra Blayze estuvo presente durante el evento, por lo que se mostró agradecida:

«¡Gracias a WWE, al Universo WWE, a todos los miembros del equipo de trabajo, al Director Ejecutivo de The Dangerous Alliance, Paul Heyman, y a Triple H y Stephanie McMahon por hacer que esta noche fuera tan especial!

¡Qué grupo tan talentoso de #WWE Superstars y una increíble reunión de fans esta noche en San Antonio!».

También Triple H estaba contento por su presencia:

«¡Un placer tenerte en Saturday Night’s Main Event! Gracias por ser un apoyo para nuestro talento, tanto el de antes como el actual«.

Great to have you at #SNME. Thank you for being a support to our talent past and present. #Trailblazer https://t.co/RVRe1ETG10

— Triple H (@TripleH) January 26, 2025