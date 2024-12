Aprendiendo de Bryan Danielson: «The Apex Of Combat» Lee Moriarty

Podríamos crear una sección en Súper Luchas llamada «Aprendiendo de Bryan Danielson» con los luchadores que se han formado con el «American Dragon». Quizá en otro momento pero no nos desmarcamos de la cuestión haciéndonos eco de las recientes declaraciones del «Apex Of Combat» Lee Moriarty, el actual Campeón Puro de ROH, en The Ringer’s Masked Man Show.

► Aprendiendo de Bryan Danielson

«Me enseñó a ser más agresivo con un estilo técnico porque, por increíble que sea como luchador técnico, también es un luchador extremadamente agresivo. Lo ves en sus combates con RUSH, con Moxley, con gente así. Así que me ayudó en ese aspecto de encontrar ese siguiente nivel cuando se trata de ser más rudo, en lugar de luchar de una forma tan bonita. Simplemente me enseñó, como decía, a ser más flexible con el plan de juego porque las cosas van a cambiar. Hay cosas que él hizo que no tenía planeadas, porque si ves tres combates de Bryan Danielson en AEW este año, no hay realmente un patrón como tú mencionabas. Él adapta su estilo a sus oponentes, ya sea luchando contra MJF, Hechicero o Moxley. Él va a cambiarlo, por lo que no siempre puedes planificar. Hay pequeñas cosas que hará de forma consistente, pero la manera en que llega a ellas es diferente.»

► The Hurt Syndicate

En la misma entrevista, el luchador de 29 años de Pensilvania también habla de la facción que forman Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin en AEW:

«Creo que son tres de los talentos más valiosos del mundo. Tienen el paquete completo. La presentación, el atletismo, la confianza. Me inspiran a hacer lo que estoy haciendo en la lucha profesional y en mi arte. Es no conformarme y no solo estar cómodo en el lugar en el que estoy, sino continuar creciendo como negocio y marca».