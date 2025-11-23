Apollo Crews sorprende en AAA y vence a Lince Dorado en mano a mano

Apollo Crews

El ambiente en el Gimnasio Juan de la Barrera se transformó por completo cuando Lince Dorado tomó el centro del ring para lanzar un reto abierto. La afición esperaba la aparición de algún representante nacional, pero la sorpresa llegó con la entrada de Apollo Crews, cuyo ingreso provocó una fuerte reacción entre los asistentes.

La campana sonó y ambos luchadores iniciaron un choque marcado por la velocidad y la precisión. La agilidad de Dorado contrastaba con el poder físico de Crews, generando un ritmo intenso que atrapó al público desde los minutos iniciales.

Foto: Más Lucha

Aunque Lince Dorado conectó varios movimientos espectaculares, incluidos ataques aéreos que pusieron en aprietos a su rival, la fuerza de Crews fue imponiéndose conforme avanzaba el combate.

Momentos claves

El desenlace llegó cuando Apollo Crews elevó a Dorado con un Gorilla Press y lo remató con un mortal hacia atrás ejecutado de pie, asegurando la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Lince Dorado podría buscar una revancha tras haber mostrado corazón y explosividad pese al castigo recibido. La irrupción de Apollo Crews abre la posibilidad de que AAA continúe integrando sorpresas dentro de su proyecto Alianzas, especialmente si WWE mantiene la puerta abierta para nuevas apariciones.

LA LUCHA SIGUE...
