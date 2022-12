Apollo Crews reveló como lo ayudó Edge a mejorar

El regreso de Apollo Crews a NXT le ha caído como anillo al dedo al luchador, pues me muestra mucho mejor ambientado y preparado en todos los programas.

En el elenco principal, Apollo estaba perdido y no había nada para dónde hacerse, por lo que el regreso a NXT parece haber sido la mejor decisión.

Uno de los problemas que Crews tenía desde su llegada a WWE y que le señalaron varias personas, es que no sabía manejar el micrófono, por lo que su personaje tenía problemas para adaptarse.

Sin embargo, reconoció que Edge le ayudó mucho en este tema, pues estuvo ensayando con él y le corregía los errores.

«Recuerdo trabajar con Edge durante la pandemia. Contactó con varios de nosotros. Abrí mi Twitter y me quedé como: ‘Edge está en mis mensajes directos, madre mía’. No me lo podía creer. Me mencionó que mientras estaba lesionado del triceps, había hablado para ayudar a algunos de los chicos jóvenes con las promos.

«Así que, ahí había una oportunidad. Me dijo de hacer videollamada una vez por semana, y yo estaba como: ‘hombre, como odio las videollamadas’. Odio incluso hablar por teléfono, ¿sabes?. Pero era un tipo que estaba sacando parte de su tiempo para ayudarme a mejorar y avanzar en mi carrera. Así que tenía que hacerlo».

«Entonces, estábamos con videollamadas aproximadamente una vez por semana, y literalmente criticaba y me daba consejo. Le mandaba promo tras promo. O sea, igual le enviaba de ocho a diez promos cada día, y él veía todas y cada una de ellas y después me comentaba«, dijo en entrevista para el programaOut of Character with Ryan Satin.