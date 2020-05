Lamentable noticia para el mexicano Andrade, pero una excelente para Apollo Crews, quien se acaba de coronar como NUEVO Campeón de los Estados Unidos WWE en la edición de WWE Monday Night Raw de este lunes. Esto, luego de que Apollo Crews perdiera su lugar en el PPV Money in the Bank 2020 a causa de "una lesión" que le causó Andrade el 27 de abril.

Así lo reportamos en nuestra cobertura:

Suena la campana y Andrade se refugia en una esquina. El público hace su parte y le pone el ambiente que se ha extrañado en meses.

Apollo toma la iniciativa y consigue un suplex y una cuenta de un segundo. Andrade contraataca con un Back elbow y el réferi cuenta hasta dos.

Apollo levanta a Andrade, pero Zelina busca ingresar al ring y el retador suelta a su rival. Andrade busca atacar a Apollo, pero este esquiva y se frena para no impactar en Zelina. Apollo conecta un enzuigiri que impacta a Andrade y este impacta en Zelina, haciéndola caer afuera del ring.

Al volver del comercial, Andrade impacta a Apollo contra la barrera de protección. Luego, lo devuelve al ring y logra una cuenta de dos segundos.

Apollo se recupera y luego de un gran lazo, castiga al campeón usando los esquineros. Luego, buscaba un superplex, pero Andrade se recupera y se pone en una posición favorable y logra un doble pisotón y una cuenta de dos.

Tenemos una ofensiva para Apollo que concluye con un suplex contra las cuerdas; sin embargo, Andrade se recupera y avienta a Apollo contra el esquinero y lo impacta con un doble rodillazo y una cuenta de dos.

Andrade domina, pero Apollo conecta un gran enzuigiri. Luego, Apollo levanta a Andrade y lo suelta de cara contra el ring. Remata con un Standing Shooting Star press y logra la cuenta de tres.

Apollo Crews es el ganador en una buena lucha y se convierte en el NUEVO Campeón de los Estados Unidos. Su primer título en WWE. Fellicitaciones para Apollo.

Apollo es entrevistado y el nuevo Campeón de los Estados Unidos está eufórico por su primer oro

Mientras tanto, Andrade está furioso tras bastidores.

Live look at @AndradeCienWWE following his #USTitle defeat... 😬😬😬#WWERaw pic.twitter.com/ZQ4mBknpn1

— WWE Universe (@WWEUniverse) May 26, 2020