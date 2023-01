WWE busca nuevo talento constantemente en todo el mundo. ¿Cómo es el proceso en Nigeria? De ello estuvo hablando recientemente Apollo Crews en The Nation, medio de comunicación con sede en Lagos, la ciudad más grande del país africano.

► El reclutamiento de WWE en Nigeria

“Siento que es un gran honor para mí porque es la primera vez que sucede. Y para mí poder ser parte de esto y hacer el anuncio es un gran honor y también es un placer. Me siento muy bendecido. Tengo raíces aquí en Nigeria y pude representar a un país maravilloso en la televisión. Es bueno que tengamos la oportunidad de traer a otra o quizás varias Superestrellas africanas a la WWE y mostrarle al mundo lo que ya sabemos.

“Creo que es interminable (el plan de WWE en Nigeria). Este es solo el primero (tryout), el primero de muchos por venir. Es algo increíble porque siempre estamos buscando talento. WWE siempre está buscando el próximo talento, siempre está buscando el nuevo talento y sé que podemos encontrar mucho aquí. Solo tienen que incorporarse a la corriente principal y es por eso que WWE brinda oportunidades no solo para los africanos sino para todos. Yo mismo tengo la oportunidad de llevar mi talento a nivel mundial. WWE es una plataforma global; es una marca global y está en todo el mundo, por lo que es una gran oportunidad. Nuevamente, me complace poder venir aquí y hacer este anuncio y ser parte de él y luego representar al país y la nación de África.

“La perspectiva es excelente y creo que es una oportunidad increíble para los atletas. WWE brinda una oportunidad para los atletas y otras personas que pueden no haber tenido una carrera exitosa o pueden haber tenido una carrera exitosa pero al final de su carrera tienen otro paso para tener una carrera diferente pero a nivel mundial. Así se ponen a viajar. Nuestras agendas están tan ocupados; viajamos por todo el mundo y llevamos la cultura a la profesión. Así que pensar en WWE es genial. Tienes, por ejemplo, a Omos (Tolulope ‘Jordan’ Omogbehin) que volvió a casa (Lagos, Nigeria) por primera vez en 15 años. Llevó un equipo de cámaras a su casa (aquí en Nigeria) para mostrar a su familia y les mostró a todos dónde creció. Por lo tanto, es más que encontrar superestrellas africanas, brinda la oportunidad de permitir que todos cuenten sus historias también; como de dónde vienen estas superestrellas. Por ejemplo, tienes gente de la Federación de Lucha Libre (Nigeria) y les da la oportunidad de contar una historia de su carrera en la lucha libre y la oportunidad de convertirse en una Superestrella de la WWE. Así que es una gran oportunidad para la perspectiva de África, Nigeria y la nación, y me siento honrado de ser parte de ella”.

“Es irreal (su carrera en la WWE). Esta es una oportunidad para que un sueño se haga realidad porque a veces de niño soñaba con ser luchador. He estado viendo lucha libre desde que tenía tres años como muchos de nosotros, cierto, pero en realidad nunca piensas que esto va a ser real y cuando sucede sientes que es irreal. Así que me siento mejor al volver a Nigeria y poder difundir el mensaje de que estamos buscando más talentos; Estamos buscando más talentos nigerianos africanos. Es un cambio de vida. Es una oportunidad de cambiar tu vida, de cambiar la vida de tu familia. Así que me alegro de que estemos brindando esta oportunidad a los talentos”.