► Apollo Crews defenderá su título el próximo lunes en Raw

La noche de este lunes en Raw, Apollo Crews, se coronó como el nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE luego de derrotar en un mano a mano al mexicano Andrade. Esto, luego de que Apollo Crews perdiera su lugar en el PPV Money in the Bank 2020 a causa de "una lesión" que sufriera el 27 de abril pasado, y solo unas semanas más tarde, Crews hizo su tan esperado regreso para buscar la redención contra El Idolo.

Apenas ha pasado un día desde que Apollo Crews finalmente ganó su primer oro individual en la WWE, y está listo para demostrar que es un campeón peleador. Entonces, el próximo lunes en Raw, veremos al nuevo Campeón de los Estados Unidos defender su título contra un oponente de su elección. Así lo publicó WWE en su sitio oficial.

"El recién coronado campeón de los Estados Unidos, Apollo Crews, no se tomará un respiro después de ganar el título. La próxima semana en Raw, Apollo Crews defenderá su título contra un oponente de su elección."

Recordemos que Apollo apareció en Raw cuando las grabaciones se mudaron al WWE Performance Center, en búsqueda de mejores días, algo que consiguió despúes de tanto batallar y de haber permanecido en el olvido. El propio luchador había expresado su felicidad en la entrevista posterior al encuentro y despúes, en su cuenta oficial de Twitter:

The grind never stops!!! And it won’t stop now!! Here’s where the hard work really begins! Thanks to anyone who has supported me since day 1! Let’s make this the first of many!! #AndNew #unitedstateschampion #WWERaw @usa_network @WWE pic.twitter.com/dxeVHLVlb4

— Apollo (@WWEApollo) May 26, 2020