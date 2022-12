Apollo Crews trabaja en NXT desde hace unos cuantos meses y no abandonará la marca pronto. Pero en algún momento futuro espera hacerlo. Durante una reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin estuvo hablando de todo ello. Después de que Shawn Michaels adelantara que no tiene intención de devolverlo a Raw y SmackDown.

► Apollo Crews es feliz en NXT pero quiere más

“Estaba como: ‘Estoy 100% a favor’ (ir a NXT). Fue una de esas cosas en las que fue como: ‘¿Es a largo plazo o será a corto plazo?’. Honestamente, no importa. Voy a controlar lo que puedo controlar. Si me das esta oportunidad, saldré aquí y lo mataré. Si me traen de vuelta a Raw o SmackDown dos semanas después, que así sea. Si me traen de vuelta en dos meses, que así sea. En mi cabeza, quería aprovechar al máximo la oportunidad que se me presentaba porque esencialmente se me presentó la oportunidad de cambiar la trayectoria de mi carrera y realmente comenzar de nuevo, algo que no mucha gente logra hacer. Fue como: ‘Simplemente hagamos borrón y cuenta nueva, y vamos a comenzar aquí’. Está bien, vamos a trabajar en lo que debería haberse hecho el primera vez.

«Creo que cuando llegué originalmente a NXT y firmé por primera vez, creo que el tiempo que pasé en NXT fue demasiado corto. No creo que haya tenido suficiente desarrollo como personaje, como personalidad de la televisión, no estaba lo suficientemente desarrollado. No estaba listo para ascender, pero esto es algo con lo que el propio Triple H me hizo a un lado y me dijo: ‘Oye, vas a debutar en Raw’. Esto fue después de Dallas. Hicimos un TakeOver en Dallas, creo que luché con Elias para una grabación la semana siguiente en NXT, que en ese momento todavía estaba en WWE Network. Triple H se me acercó y [me dijo]: ‘Vas a Raw básicamente mañana’. O WrestleMania era el domingo, y luego debutaba el lunes. Yo estaba como: ‘Guau’.

«¿Qué dices? No vas a sentarte allí y decir: ‘No, creo que necesito quedarme aquí más tiempo’. Ese es el sueño. Esto es por lo que literalmente vine aquí. No sabía qué esperar, al igual que al firmar con NXT. No sabía qué esperar, mudarme al Performance Center o mudarme a Orlando. No sabes qué esperar, y escuchas tantas historias diferentes. Incluso las historias que escuchas, no importa lo que te digan. La situación de todos va a ser diferente. La carrera de todos va a ser diferente, la forma en que le suceden las cosas a las personas. Todo va a ser diferente, por lo que realmente no puedes basarte en lo que digan los demás.

«Así que ser bendecido con esta oportunidad de venir, bajar y ayudarme a mí mismo mientras ayudo a otros jóvenes talentos también, es una bendición y es un honor, y voy a aprovechar esto al máximo, siento que ya lo he hecho en los últimos seis meses. Cuando sea el momento adecuado, cuando se tome esa decisión, podemos volver, con suerte volver a Raw, SmackDown, participar en eventos premium en vivo, participar en WrestleManias, Royal Rumbles, Survivor Series, SummerSlams. Eso es por lo que siento que todo el mundo viene aquí. Estarían mintiendo si te dijeran que no».