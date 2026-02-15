APC anuncia cambio de última hora para su evento Battlestar

Como ya dimos cuenta días atrás, este domingo 15 de febrero APC vuelve a la carga con nuevo show, Battlestar, donde dos combates apuntan a robarse los focos del fin semana. Uno, con Dezmond Xavier, luchador de AEW, buscando el Campeonato Europeo APC que ostenta Erin Ordo; el otro, un duelo por el máximo cetro de la promotora entre Kuro y Ricky Sosa.

Aunque ahora, debemos hablar de un contratiempo que afecta al cartel de Battlestar. LJ Cleary, uno de los protagonistas del anunciado choque a cuatro bandas contra Skaar, Nate Prince y Josh T, se perderá el show por problemas de desplazamiento. APC, informa, entonces, que la contienda queda reducida a un baile a tres.

► APC Battlestar: cartel actualizado

He aquí cómo queda el menú de APC Battlestar, a celebrarse desde el Studio Jenny de Nanterre (Francia) a partir de las 11 am ET, y a emitirse vía canal de YouTube de la promotora.

CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Ricky Sosa

CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) vs. Dezmond Xavier

LUCHA A TRES BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL APC: Céline Faery vs. Calypso vs. Lauriana

Suplex Republik (Cuma Bolat, Zack Eriti y JGU) vs. Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) y Leedz Lewis

Skaar vs. Nate Prince vs. Josh T

RETO ABIERTO: Ravage vs. ?

⭐️𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐄𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 ⭐️

📅 15 février 2026 – 17h



🖥️ Retrouvez dès 17h, Battlestar en direct sur la chaîne YouTube de l’APC !



🎥Réalisé par @Air_Deux

🎙️Commenté par @NikoTB_ et @remy_vdk !

🎤 Annoncé par @redabyb



🔗 https://t.co/neDshyetnv pic.twitter.com/uIWngF5gBc — APC CATCH (@APCcatch) February 9, 2026