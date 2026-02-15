APC anuncia cambio de última hora para su evento Battlestar

Como ya dimos cuenta días atrás, este domingo 15 de febrero APC vuelve a la carga con nuevo show, Battlestar, donde dos combates apuntan a robarse los focos del fin semana. Uno, con Dezmond Xavier, luchador de AEW, buscando el Campeonato Europeo APC que ostenta Erin Ordo; el otro, un duelo por el máximo cetro de la promotora entre Kuro y Ricky Sosa

Aunque ahora, debemos hablar de un contratiempo que afecta al cartel de Battlestar. LJ Cleary, uno de los protagonistas del anunciado choque a cuatro bandas contra Skaar, Nate Prince y Josh T, se perderá el show por problemas de desplazamiento. APC, informa, entonces, que la contienda queda reducida a un baile a tres

► APC Battlestar: cartel actualizado

He aquí cómo queda el menú de APC Battlestar, a celebrarse desde el Studio Jenny de Nanterre (Francia) a partir de las 11 am ET, y a emitirse vía canal de YouTube de la promotora. 

  • CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Ricky Sosa
  • CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) vs. Dezmond Xavier
  • LUCHA A TRES BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL APC: Céline Faery vs. Calypso vs. Lauriana
  • Suplex Republik (Cuma Bolat, Zack Eriti y JGU) vs. Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) y Leedz Lewis
  • Skaar vs. Nate Prince vs. Josh T
  • RETO ABIERTO: Ravage vs. ?

 

 

Rafael Indi

