¿Aparecerá The Rock en WrestleMania 39?

Roman Reigns tiró de nuevo cierta pulla a The Rock durante su reciente aparición en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, apenas 24 horas antes de Royal Rumble. Pero finalmente, “The Great One” no hizo acto de presencia allí, en consonancia con el reporte de Dave Meltzer días atrás.

A cambio, si muchos esperaban un catalizador dramático que detonara el comentado choque entre Reigns y The Rock, WWE decidió trazar el final de Sami Zayn como “Honorary Uce” de The Bloodline.

Tras el PPV, Triple H fue preguntado sobre la posibilidad de una implicación de su antiguo rival en WrestleMania 39. Y “The Game” no quiso dar demasiadas esperanzas, tal vez jugando al despiste.

[…] No creo que vaya a suceder pero, de nuevo, no lo sé . Siempre tenemos conversaciones con él, porque él ama esto y a nosotros nos encanta que sea parte de lo que hacemos […] Tiene las puertas abiertas, esto es una invitación para que venga cuando quiera. Pero está increíblemente ocupado. Él quiere hacerlo. Y quiere estar al cien por cien. No hay manera de que venga y no esté poniendo todo en ello. Así que hasta que eso sea posible, no va a suceder . Él sabe que la puerta está abierta, que cuando quiera puede venir y electrificar a todos.

Los hechos de Royal Rumble y del episodio de Raw de anoche parecen cerrar la puerta a ese Reigns vs. Rock. “The Tribal Chief” ya contaría con sus dos siguientes defensas definidas: contra Sami Zayn en Elimination Chamber y contra Cody Rhodes en WrestleMania 39. Y según anuncia WWE, el Campeonato Universal Indiscutido no se dividirá, por lo que Reigns sólo disputaría un encuentro en el “Show de los Shows”.

Claro está, siempre cabe imaginar la estampa de una aparición de The Rock. Al menos, como invitado especial. Y Dave Meltzer no la descarta, respondiendo a un seguidor vía Twitter.

He may show up. But he turned down wrestling. https://t.co/ZOmwdwNMpE