¿Aparecerá The Rock en SummerSlam 2025?

Muchos fans se sintieron decepcionados por la ausencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Great One» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al lado oscuro durante la conclusión de Elimination Chamber.

► The Rock no aparece desde Elimination Chamber 2025

Cuando muchos se han preguntado sobre el estado actual de The Rock para el evento premium en vivo de SummerSlam, conocimos un informe reciente de Bodyslam.Net, en el que asegura que fuentes internas en la compañía afirman que no hay indicios de que The Rock regrese pronto. Por lo tanto, es muy poco probable que el Final Boss aparezca en el evento que se llevará a cabo en el MetLife Stadium el próximo 2 y 3 de agosto.

The Rock afirmó previamente que se saltó WrestleMania 41 para no desviar la atención que generó el título mundial número 17 de John Cena, lo que muchos consideraron una mala excusa por parte de The Rock, alterando la construcción de cara al magno evento, considerando que el año pasado tuvo una participación más activa, siendo clave para que presenciemos uno de los eventos estelares más impresionantes de la historia de WrestleMania.

El futuro de The Rock en la WWE aún no está claro, por lo que habrá que esperar y ver cuándo el Final Boss decida volver a la programación televisiva de la compañía.