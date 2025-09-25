¿Aparecerá Roman Reigns en SmackDown?

Conforme a lo que ya se rumoraba, las estrellas de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes, están listos para comenzar el rodaje de sus papeles en la película de «Street Fighter», y por ello, han sido apartados de la programación de la compañía con la finalidad de que ambas superstrellas puedan participar de las grabaciones. The American Nightmare ya hizo su regreso a las pantallas y luchó en Wrestlepalooza contra Drew McIntyre, pero el «Jefe Tribal» no ha regresado desde que combatiera en Clash in Paris contra Bronson Reed.

► Roman Reigns no aparece desde Clash in Paris

A pesar de haber finalizado sus compromisos de rodaje para la película de Street Fighter, donde interpretará el papel de Akuma, Fightful Select informa que no se espera que el Jefe Tribal aparezca en el episodio de esta semana de WWE SmackDown. La producción lo ha mantenido en Australia durante varias semanas, pero según PWInsider, todo está a punto de terminar; Reigns tiene previsto terminar el rodaje esta semana.

«No se espera que esté en SmackDown esta semana».

La película Street Fighter está siendo producida por Paramount Pictures y Legendary y su estreno está previsto para el 16 de octubre de 2026. Roman Reigns se une a un elenco repleto de talentos que también incluye a Cody Rhodes como Guile, lo que supone para este último una inusual transición de la WWE a la pantalla grande.

A pesar de que no estará presente en SmackDown, Roman Reigns sigue anunciado para WWE Crown Jewel en Perth, Australia, por lo que su regreso al ring se dará pronto; no obstante, se desconoce en este momento contra quién lucharía en dicho evento.