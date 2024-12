¿Aparecerá Kenny Omega en Wrestle Kingdom 19?

Una de las mejores noticias con las que despediremos 2024 será el regreso de Kenny Omega a los rings, tras casi 13 meses ya sin disfrutar de su arte por una complicada diverticulitis que casi le cuesta la vida y puso en duda su continuidad como luchador.

Y la primera cita competitiva en su retorno tendrá lugar sobre Wrestle Dynasty, donde tiene previsto enfrentarse a Gabe Kidd, entre especulaciones de que, sin esperar hasta el 5 de enero, podríamos verlo por AEW Worlds End este sábado en una sorpresiva aparición, teóricamente no competitiva.

Pero al mismo tiempo, muchos fans se preguntan si Omega hará acto de presencia también en Wrestle Kingdom 19, 24 horas antes de Wrestle Dynasty, dada su vinculación con NJPW y aquella visita a Hiroshi Tanahashi el pasado octubre.

Pues según reporta Fightful, Omega planea viajar a Japón el día 1 o 2 de enero y asistir al magno evento del «King of Sports. Y aunque no está incluido en el cartel del show, nadie descarta que las cámaras lo muestren y de alguna manera se implique de cara a vender su duelo contra Kidd.

Desde el Tokyo Dome de Tokyo (Japón), el próximo 4 de enero se celebrará Wrestle Kingdom 19, que por ahora presenta el siguiente cartel.

[PRE-SHOW]

[SHOW PRINCIPAL]

ICYMI, official for January 5 2025 #WrestleDynasty!



Kenny Omega returns to pro-wrestling to battle Gabe Kidd in the Tokyo Dome!https://t.co/k1mHfQcA9W#njpw #njWD pic.twitter.com/v3vq5333j7