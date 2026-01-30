¿Aparecerá Dominik Mysterio en Royal Rumble 2026?

En el evento de Lucha Libre AAA Worldwide, Guerra de Titanes 2025, que se llevó a cabo en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco, en el mes de diciembre, Rey Mysterio y Rey Fénix vencieron a Dominik Mysterio y El Grande Americano. Sin embargo, el resultado pasó a un plano secundario tras conocerse que «Dirty Dom» se habría lastimado el hombro durante el combate, y se mencionó que estaría fuera de acción de manera indefinida.

► Dominik Mysterio sigue en recuperación

Con el Royal Rumble programado para este 31 de enero en Riad, Arabia Saudita, todas las miradas están puestas en quiénes participarán y quiénes podrían hacer alguna aparición sorpresa, y se especula con el nombre de Dominik Mysterio, de quien hace unas semanas se decía que podía estar de regreso en el evento.

Sin embargo, «Dirty Dom» hizo una aparición sorpresa en el Future Stars of Wrestling Arena de Las Vegas el 29 de enero de 2026, tan solo dos días antes del Royal Rumble, y la cuenta de FSW compartió una fotografía en su cuenta de X.

«Es genial tener al Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, en el @FSWVegas Arena. Ojalá haya escuchado todos los consejos que le dimos y le haya ayudado a superarlo».

La visita de Dominik se produjo pocas semanas después de que un informe del Wrestling Observer Newsletter confirmara que no necesitaría cirugía por su lesión de hombro y que se esperaba que estuviera de baja solo «de tres a cuatro semanas». Sin embargo, aunque la WWE nunca detalló oficialmente la gravedad de la lesión, retiraron a «Dirty Dom» de toda aparición en vivo, así como también de las pantallas.

Ahora, con su reciente aparición en FSW, la pregunta sigue siendo si la recuperación de Dom ha progresado lo suficiente como para que haga una aparición sorpresa en el Royal Rumble el 31 de enero en Riad, Arabia Saudita. No obstante, hay que considerar que ya faltan pocas horas para el evento, y sus compañeros de The Judgment Day (así como la gran mayoría del elenco de la WWE) ya e encuentran en el extranjero.