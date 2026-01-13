¿Aparecerá Chris Jericho durante la gira europea de WWE?

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE, y el propio Adam Pearce había generado la expectativa cuando en la previa del último episodio de WWE RAW habló de «derribar los muros» (siendo esta una de las frases asociadas al veterano luchador). Sin embargo, el veterano luchador no apareció y nunca estuvo en planes de que su regreso a la WWE se diera esta semana.

► Chris Jericho no está en planes de WWE todavía

Mientras continúan los rumores sobre el posible regreso de Chris Jericho a la WWE, el excampeón mundial AEW no estuvo presente en la gira europea de WWE en Alemania ni durante el episodio de WWE RAW el lunes. PWInsider Elite habia informado previamente que no habían creativos para que «Y2J» aparezca en la marca roja el lunes desde Düsseldorf, y por consiguiente, el luchador continúa en los Estados Unidos. Fightful Select también informó que Jericho no había sido visto tras bastidores, y fuentes afirmaron que no estaba incluido en los planes que habían visto.

El lunes pasado, el medio informó que AEW no les había dado ninguna indicación de que Jericho hubiera dejado la compañía de Tony Khan, quien tampoco fue claro en responder cuando se le preguntó sobre su situación en AEW. El informe surge después de que muchos fans creyeran que Jericho, quien permanece en el roster de AEW hasta el momento, haría una aparición durante el primer aniversario de «Raw» en Netflix la semana pasada, que también tuvo como tema «Stranger Things», tras el estreno de la última temporada del programa, lo cual no sucedió.

Ahora, el rumor creciente es el que Jericho podría aparecer en el Royal Rumble desde Riad, Arabia Saudita, el 31 de enero, por lo que habrá que esperar si este regreso se concreta o no.