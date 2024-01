¿Anunciarán TNA y WWE un acuerdo de colaboración esta semana?

Los jueves dejaron de ser un día importante en el calendario de WWE, más allá de que supongan el hueco habitual del programa Main Event en Hulu. Pero esta semana, parece que asistiremos a un jueves extraordinario para el otrora Imperio McMahon.

Según se reveló el lunes durante Raw, mañana Peacock emitirá un show denominado WWE Preview Special, donde Triple H tiene previsto dar cuenta de un importante anuncio. Señalar también que en la imagen promocional del mismo aparecen CM Punk, Rhea Ripley, Bianca Belair, Montez Ford e Ilja Dragunov.

► Endeavor, el nexo

La lucha libre es un microcosmos en el que toda casualidad siempre se recibe con suspicacia, y así están recibiendo algunos medios, analistas y seguidores que precisamente ahora, TNA renombre el formato de sus eventos de pago por visión como «Premium Live Events». ¿Les suena de algo?

TNA PPV’s are now Premium Live Events. pic.twitter.com/yxyLgFOHO1 — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) January 3, 2024

Pero claro, hay letra pequeña, o más bien análisis incompleto. Los únicos eventos de PPV que modifican su denominación son los mensuales, antes llamados especiales de Impact Plus. Hard To Kill, Rebellion, Slammiversary y Bound For Glory —las citas de mayor relevancia— continúan como PPV. Otro proceso más del «rebranding» de TNA y su acuerdo de «streaming» con Endeavor, como hizo WWE dos años atrás.

Aunque TNA y WWE tengan ahora en cómun a dicho «holding» estadounidense, no debemos dar por hecho un acuerdo de colaboración formal entre las promotoras luchísticas, cuando se apunta a la sospechosa coincidencia de que tal WWE Preview Special vaya a darse un jueves, día de emisión de IMPACT! on AXS TV, 24 horas antes de la puesta en marcha de TNA+, y al anuncio de que «mundos chocarán» en Hard To Kill.

Con todo, la relación TNA-WWE parece ser buena, pues Mickie James, durante su penúltimo reinado como Campeona Mundial Knockouts, formó parte del Royal Rumble femenil de 2022. Asimismo, AJ Styles apareció vía vídeo pregrabado en Slammiversary 2022.

Actualmente, casualidad o no, la monarca de TNA, Trinity, podría estar cerca de regresar a WWE.