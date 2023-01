Anuncian el tema musical para WrestleMania

Por cuarto año consecutivo, uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial de los últimos años, The Weeknd, ha aceptado trabajar nuevamente con WWE y ceder los derechos de reproducción de una de sus canciones para que sea el tema musical oficial de WrestleMania 39.

Se trata de la canción Less than Zero, la cual fue lanzada el 7 de julio de 2022, y generó grandes números tanto en Internet como en las radios de todo el mundo. Muchos críticos musicales, incluyendo Billboard, catalogaron la canción como bastante buena.

► Less than Zero de The Weeknd, canción oficial de WrestleMania 39

La canción sonó durante la más reciente edición de Raw, durante un video en donde se recordaba la última vez que WrestleMania se había realizado en Hollywood:

El recuerdo de la última vez que WrestleMania estuvo en Hollywood… y la confirmación de la canción oficial de WrestleMania 39. "Less Than Zero", otro año más, de The Weeknd. #WWERAWpic.twitter.com/fTkv5rtivA — Luigi (@LuigiWrestling) January 17, 2023

The Weeknd empezó a colaborar con WWE en 2020, con su hit de todos los tiempos llamado Blinding Lights, en 2021 prestó a Save your Tears para WrestleMania y la WrestleMania 38 del año inmediatamente anterior, estuvo acompañado de Sacrifice. Ahora, WrestleMania 39 sonará al ritmo de Less than Zero.

En redes sociales, los fans han resaltado esta elección y muchos esperan que The Weeknd aparezca tocando una de sus canciones en una de las dos noches de WrestleMania 39, sin embargo, por ahora no hay rumores que apunten a que este vaya a ser el caso.

The Weeknd va camino de estelarizar más WrestleManias que Roman Reigns. Serán 4 consecutivas. ‘Less than zero’ está siendo la canción utilizada para las promos de WrestleMania 39. pic.twitter.com/dc9aOjVamO — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) January 17, 2023

Por ahora, tampoco se descarta que más canciones sean utilizadas para WrestleMania 39, aunque todo parece indicar que esta de The Weeknd será la canción principal del show.