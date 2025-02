Anunciado el debut de Mercedes Moné en RevPro

Ninguna luchadora puede presumir de portar unos oros tan prestigiosos como los que porta Mercedes Moné, acallando a quienes le auguraban un negro futuro fuera de WWE.

La «CEO» tiene hoy alrededor de su cintura el Campeonato Femenil NJPW STRONG y el Campeonato TBS, que ha conseguido luzcan como si constituyeran los principales de sus respectivas empresas. Pero además, desde el pasado enero es la máxima monarca de la mejor «indie» del planeta, RevPro.

Desde su victoria sobre Mina Shirakawa en Wrestle Dynasty, Moné ya comenzó a dar rédito a la promotora inglesa, pues según expuso Andy Quildan (propietario y «booker» de la promotora), RevPro OnDemand ha visto crecer su número de suscriptores en el último mes. Nunca antes RevPro tuvo una campeona tan mediática.

Había, no obstante, un poco de nerviosismo ya entre los seguidores de RevPro por la ausencia de anuncios sobre Mercedes Moné y su debut allí, así como una primera defensa del Campeonato Británico Femenil Indiscutible, especialmente tras cerrar para el 15 de marzo una implicación en House Of Glory.

Pero Moné prometió defender en UK su nueva presea, y ya podemos confirmarlo hoy. RevPro comparte fecha y sede de la próxima edición de uno de sus grandes eventos anuales, High Stakes, 20 de abril desde el Doncaster Dome. Y en la imagen promocional, figura la gladiadora estadounidense. Si bien no se detalla que vaya a luchar, se sobrentiende que sí, y defendiendo dicha corona. Ergo, es de esperar que los boletos vuelen.

🚨 Show Announcement

💥HIGH STAKES 2025💥

📅 Sunday April 20th

📌 Doncaster Dome



Mailing list pre-sale begins THIS FRIDAY at Middayhttps://t.co/LhHedYxXS8 to sign up! pic.twitter.com/xJ1Yr02nTt