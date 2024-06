Anunciada siguiente defensa titular para Swerve Strickland

AEW no está vendiendo a Swerve Strickland como un verdadero campeón mundial estelarista, y esto se evidenció en el reciente Double or Nothing, donde no cerró la velada. Veremos si le ocurre lo mismo en Forbidden Door, cuando allí se mida con Will Ospreay.

Pero Strickland tendrá compromiso titular antes del 30 de junio. Ayer, AEW anunció que pondrá sobre la mesa su oro ante Roderick Strong el próximo miércoles en Dynamite, luego de que el integrante de Undisputed Kingdom venciera a Lio Rush y exigiese a Tony Khan una oportunidad para de esta manera llegar a Forbidden Door como monarca e ir contra Ospreay, quien le arrebató el Campeonato Internacional AEW en Double or Nothing.

Strickland afronta su tercera defensa del título mundial, mientras Strong su primera tentativa por dicha presea desde que trabaja en AEW.

AEW recala este miércoles sobre la Blue Arena de Loveland (Colorado, EEUU) para presentar nuevo episodio de Dynamite, cuyo menú (provisional) es el siguiente.

#AEW World Champion Swerve Strickland welcomes the challenge of both #AEW International Champion Will Ospreay AND his opponent on #AEWDynamite THIS WEDNESDAY, Roderick Strong.



Watch #AEWCollision on TNT!@SwerveConfident | @WillOspreay | @RoderickStrong pic.twitter.com/iFIlAKDNXh