Antony Smith critica actuación de Rdolfo Bellato en UFC Atlanta

Anthony Smith ha estado en el mundo de las peleas el tiempo suficiente para reconocer un nocaut y cree que eso no es en absoluto lo que le sucedió a Rodolfo Bellato el sábado por la noche en UFC Atlanta.

El polémico final de la preliminar destacada llegó después de que Bellato recibiera una patada ascendente ilegal de Paul Craig justo antes de que sonara la bocina para cerrar el primer asalto. La patada impactó y Bellato cayó hacia atrás, aparentemente protestando ante el árbitro por el golpe ilegal.

Una fracción de segundo después, Bellato cayó inconsciente repentinamente antes de despertar de nuevo e intentó forcejear con el árbitro antes de que la pelea se detuviera. Al final, el árbitro Kevin McDonald declaró la pelea sin resultado, pero Smith no se cree que Bellato fue noqueado en ese instante.

Smith vio otra versión de la repetición y reafirmó su creencia de que Bellato estaba fingiendo el nocaut después de que se produjo el tiro ilegal.

Si bien no discute que Craig lanzó y conectó una patada ilegal, Smith no cree que Bellato estuviera realmente tan herido dada su reacción.

«Va a mirar al árbitro y decir: ‘¡Dios mío, eso es ilegal! Mejor finjo que estoy inconsciente. El sobresalto que me despertó. Esta es la peor actuación que he visto. El árbitro sabe que esto no está sucediendo de verdad. Me siento muy mal por Paul Craig«.