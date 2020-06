Antonio Rogerio Nogueira se retira después de la trilogía de Shogun Rua

Antonio Rogerio Nogueira dice que colgará los guantes después de su tercer encuentro con Mauricio "Shogun" Rua. Nogueira y Rua se enfrentarán una vez más el 25 de julio.

El choque de peso semicompleto será parte de un cartel de UFC Fight Night en la isla de Yas en Abu Dhabi. "Shogun" tiene dos victorias por decisión unánime sobre Nogueira, una en PRIDE FC y la otra bajo la bandera de UFC.

En declaraciones a MMAFighting , Nogueira reveló que planea retirarse después de su tercer combate con Rua.

"Creo que ha llegado el momento. Es mucho trabajo, varios proyectos, la cabeza no se detiene. Haré mis cosas, pero estoy seguro de que me adaptaré a no pelear más. Va a ser difícil, tal vez tenga que hacer más yoga y meditación para concentrarme en hacer otras cosas en lugar de pensar en peleas. Y seré entrenador, tengo mi equipo, podré entrenarlos, así que está bien. Tal vez encontrar nuevos campeones satisfará este deseo o ganar".