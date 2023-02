Antonio Inoki, premiado con Orden del Sol naciente

El difunto Antonio Inoki fue galardonado con la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Cinta en el Cuello, denominación que se hizo retroactiva al último día de su vida.

Antonio Inoki murió en octubre pasado a la edad de 79 años y se distinguió por ser un consumado luchador, político y fundador de New Japan Pro Wrestling.

El título de la Orden del Sol naciente fue entregada en la Oficina de Socios de la Cámara de Concejales. Antonio Inoki es el primer luchador profesional japonés en lograr tal hazaña, recibiendo además el rango de Jushii. El premio se otorga al servicio al estado considerado digno de mérito por el gabinete japonés. Inoki cumplió dos mandatos como miembro de la Cámara de Consejeros y desarrolló su propia diplomacia con espíritu de lucha, siendo reconocido por sus logros.

En nombre de la familia, fue su hermano Keisuke Inoki y su nieto Kanta Inoki quienes recibieron el galardón en una ceremonia especial.

En conferencia de prensa, el Sr. Keisuke señaló:

Por otro lado, Kanta Inoki, quien vive en Los Ángeles y asiste a una universidad local donde estudia ingeniería automotriz, dijo con una sonrisa nerviosa:

Gracias. Mi abuelo está feliz. Mi madre y mi hermano también están muy felices. Muchas gracias.

He crecido en los Estados Unidos y al principio, no sabía lo increíble que era mi abuelo, pero después de investigarlo y escucharlo, me alegró descubrirlo. Me siento honrado estar aquí con mi abuelo.

Tengo un bonito recuerdo de él, vine a Tokio durante las vacaciones de verano cuando tenía nueve años. Almorcé con mi abuelo en el hotel. Jugamos con mis juguetes allí. Fue muy amable conmigo.