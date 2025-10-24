Antiguo, raro y divertido artículo de WWE Magazine con CM Punk

Hace unos días descubríamos una entrevista de CM Punk en 2007. Hoy volvemos con el «Mejor del Mundo» con una vieja pieza de la revista de WWE que cerró en 2014. En ella, el veterano de las doce cuerdas que va a desafiar por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event el 1 de noviembre ofrece consejos de seguridad para deportes extremos.

► CM Punk en WWE Magazine

KICK SCOOTER! (Patinete)

Cómo empezar:

Sujeta el manillar como si estuvieras montando en bicicleta, luego coloca los pies como si estuvieras impulsándote en un monopatín. Mantén el peso hacia atrás y la cabeza en alto.

¡A rodar! ¿Quieres algo de aire? Mientras avanzas, dobla un poco las rodillas y empuja, tirando del manillar hacia ti. Cuando agarres velocidad, puedes levantar los pies del suelo y deslizarte un poco.

Mantente seguro:

Evita las colinas empinadas — ¡tus pies son tus únicos frenos, amigo!

HEELY’S! (Zapatillas con ruedas)

Cómo empezar:

Antes de deslizarte con estas veloces zapatillas, asegúrate de que eres el peso pesado del equilibrio sobre tus talones… ¡es hora de rockear y rodar!

A rodar:

Empuja con un pie delante del otro mientras te equilibras. Practica el cambio de caminar a rodar.

Mantente seguro:

Evita lugares con piedras, arena o grava que puedan atascar tus ruedas.

UNICYCLE! (Monociclo)

Cómo empezar:

Quédate quieto con los brazos abiertos para ayudarte a mantener el equilibrio.

¡A rodar!

Usa esas manos libres para hacer tus gestos y poses favoritas de superestrella.

Mantente seguro:

Los monociclos son muy difíciles de manejar. Asegúrate de estar cómodo, con confianza y acompañado de adultos que puedan mantenerte a salvo.

SAFETY FIRST (Seguridad ante todo)

Antes de lanzarte, asegúrate de tener puesto este equipo de protección principal:

Casco (Helmet)

Coderas (Elbow pads)

Rodilleras (Knee pads)

Muñequeras (Wrist guards)

“Las muñecas de CM Punk están protegidas profesionalmente para evitar esguinces. Tú también puedes proteger las tuyas con resistentes muñequeras deportivas.”