Una de las carreras activas más largas en la UFC llega a su fin este fin de semana cuando Anthony Smith haga su último paseo hacia el octágono en Kansas City, Missouri.

Smith (37-21 MMA, 13-11 UFC) subirá a la jaula por 59ª y última vez cuando se enfrente a Mingyang Zhang (18-6 MMA, 2-0 UFC) en el evento co-principal del sábado en el T-Mobile Center. «Lionheart» reveló esta semana que desde que se hizo profesional en 2008, nunca se ha retirado de una pelea después de firmar el acuerdo de pelea.

«Sí, 59 peleas profesionales. Nunca me he retirado de una pelea», dijo Smith esto durante una entrevista con Home of Fight. «No sé cuál es el secreto. Creo que me importa tanto que siempre encuentro la manera.

«Quiero decir, no es que alguna vez haya entrado lesionado o lidiando con algunas cosas o quizás en situaciones en las que debería haberme retirado. Es sólo que… tengo un ego del que no me puedo librar. Me gusta pensar que soy una persona bastante humilde, pero no puedo decir en voz alta que no puedo hacerlo. Simplemente soy incapaz de decirlo»

«Así que incluso cuando probablemente sea beneficioso para mí o sea lo mejor para mi carrera, no puedo decirlo. Así que, incluso cuando probablemente debería haberlo hecho, simplemente no me atreví a hacerlo»

Smith firmó con la UFC en 2016 y ha obtenido victorias sobre nombres notables como Rashad Evans, Mauricio «Shogun» Rua y Alexander Gustafsson a lo largo de su ilustre carrera. También desafió a Jon Jones por el título semicompleto en UFC 235 en 2019.

Este fin de semana, Smith se enfrenta a la estrella china en ascenso Mingyang Zhang, que ha acumulado la asombrosa cifra de 18 finalizaciones en primera ronda como profesional. Antes de la pelea del sábado, Smith dice que no siente presión.

«Creo que en esta pelea, al ser mi último paseo por el octágono, hay mucha menos presión», dijo. «Porque puedo entrar ahí y dejar todo lo que me queda. Lo que quede en el tanque, sólo tengo que descargarlo. Y eso es todo. Y el resultado se dará por sí solo.

«Me he preparado muy duro. Me siento muy bien. No creo que este tipo esté a mi nivel. No me voy a retirar porque ya no pueda competir. Pero estoy muy emocionado por entrar ahí, sin presión, y divertirme. Y tratar de ponerle las manos encima a alguien por última vez, vaciar el tanque y ver adónde llegamos».