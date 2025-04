Anthony Smith satisfecho con su carrera a pesar de no ganar un título

El veterano peso semicompleto de la UFC, Anthony Smith, pronto colgará los guantes satisfecho con todo lo que logró en el deporte de las artes marciales mixtas.

Smith anunció sus planes para una última pelea de despedida en el escenario más grande de las artes marciales mixtas después de sufrir una tercera derrota en sus últimas cuatro peleas en diciembre de 2024. Fue noqueado por Dominick Reyes en UFC 310, un resultado que se produjo cinco meses después de otro revés ante el contendiente de peso mediano Roman Dolidze.

Con esto, 2025 marcará el año en que «Lionheart» se retire. Smith concluirá su carrera en UFC Kansas City este fin de semana, donde se enfrentará a un oponente con una racha de 11 victorias en primera ronda: el prospecto chino Zhang Mingyang.

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Smith reflexionó sobre su larga trayectoria como luchador activo y explicó por qué la falta de un título mundial en su currículum no es tan frustrante como algunos pueden pensar.

«No quiero sonar arrogante, pero nunca, hasta ahora, he sentido que haya hecho algo digno de celebrar. Nunca he sentido que deba ser celebrado. Siento que ahora he desarrollado una carrera de la que debería estar orgulloso y que debería merecer celebrarla y ser feliz por ello«.

“No pensé que sería feliz si no ganaba un título mundial, pero me encontré en un punto donde eso está bien porque no fue por falta de esfuerzo. Me esforcé muchísimo y simplemente voy a celebrar lo que logré. Vengo de la nada”.