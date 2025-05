Anthony Smith reflexiona sobre su retiro en UFC Kansas City

Anthony Smith finalmente consiguió lo que quería. Hace dos semanas, Smith subió al octágono por última vez, al enfrentarse a Zhang Mingyang en el evento coestelar de UFC Kansas City. Smith perdió por nocaut técnico en el primer asalto, poniendo fin a una carrera de 60 peleas que lo vio alcanzar la cima de la lucha por el título de peso semicompleto de UFC.

Y aunque Smith nunca ganó el cinturón de UFC ni logró muchas de las metas que se había propuesto, «Lionheart» finalmente consiguió lo que buscaba en UFC Kansas City: reconocimiento.

“Pasé todos esos años persiguiendo el título, y era, prácticamente, lo único que importaba. ¿Pero recuerdan lo que siempre decía, por qué deseaba tanto el título? Quería, aunque fuera por ese día, que el mundo entero me reconociera como el mejor del mundo. Por eso lo quería. No tenía nada que ver con el dinero, ni con las 12 libras de oro, ni con el cinturón en sí. Solo quería que el mundo entero no tuviera otra opción, pero que me reconocieran”.

Y me he dado cuenta estas últimas semanas de que nunca se trató del título. Solo quería que se reconociera mi trayectoria y mi esfuerzo. Quería que se reconociera mi esfuerzo. Obviamente, nunca ganaré un título, nunca entraré al Salón de la Fama, pero creo que lo que conseguí ese sábado por la noche fue lo que había estado buscando todo este tiempo. Solo quería que se reconociera mi esfuerzo. Creo que eso fue.

No sé si realmente se trataba del título. Creo que ese era el vehículo que perseguía y eso es lo que pensé, pero salí de allí contento. Entré pensando: «Tengo que estar contento con lo que tengo porque esto es todo lo que voy a conseguir, así que tengo que estar contento con ello». Luego salí de allí con todo lo que siempre había deseado.