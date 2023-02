Anthony Smith: “Power Slap League no es un deporte”

Anthony Smith admite que disfruta de la Power Slap League de Dana White. Tres episodios de “Power Slap: Road to the Title” se han lanzado hasta ahora en TBS.

El programa, que es propiedad parcial del presidente de UFC, White, ha recibido críticas de muchos, incluido el contendiente de peso gallo Sean O’Malley . Pero Smith dice que después de experimentar el evento en persona, es un fanático.

“No puedo tener suficiente de la Power Slap League. Mi cuerpo está listo para un pay-per-view. lo pagaré no me importa cuánto cueste. Voy a pagar por adelantado. Pagaré por adelantado los próximos 10. Me encanta. no sé por qué no puedo darte una razón, tal vez porque estuve allí durante el piloto y lo he visto en persona”.

“Conocí a estos muchachos y pude hablar con ellos. Imagina cómo crees que serían algunos de estos muchachos que están involucrados en la Power Slap League. Así son exactamente, y yo soy un fanático del caos. Estos tipos son unos malditos maníacos. Hay algo mal con ellos. Hay algo que no está bien. Tienen un par de tornillos sueltos y son mi tipo de gente. Los amo. Amé cada segundo. Me encanta hablar con ellos. Los apoyo”.

Smith reconoce que muchos han expresado su preocupación por la seguridad del deporte, pero “Lionheart” se siente apegado.

“Sé que mucha gente lo odia. Sé que mucha gente piensa que es asqueroso. Me encantan los deportes de combate. Ni siquiera sé si lo llamaría un deporte. Puede que no lo sea, pero me encanta”.