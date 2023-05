Anthony Smith estaba desanimado por la derrota ante Johnny Walker en UFC on ABC 4, pero nunca consideró retirarse de la competencia activa.

La derrota ante Johnny Walker fue un duro golpe para Anthony Smith, pero a pesar de la decepción, nunca consideró retirarse de la competencia activa. Smith es un luchador experimentado y ha enfrentado a algunos de los mejores luchadores del mundo en su carrera en UFC. A pesar de las derrotas, ha demostrado una gran determinación y perseverancia en su carrera.

La actitud de Smith es un ejemplo de la mentalidad de los luchadores de UFC, quienes a menudo enfrentan derrotas y lesiones en su carrera. La capacidad de recuperación y la determinación son características importantes para tener éxito en la lucha libre, y Smith ha demostrado tener ambas.

“Las vendas de mis manos estaban muy apretadas. No, vamos, no voy a salir así”.

“Si alguna vez me retiro, será de dos maneras. Me desvaneceré en la oscuridad y ustedes dirán ‘maldición, no he visto a Anthony en mucho tiempo’, o será una droga para salir de allí pateando y gritando“.

En general, la derrota ante Johnny Walker fue un revés para Anthony Smith, pero su actitud positiva y su determinación son un ejemplo para los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. Esperamos ver a Smith competir en el futuro y estamos seguros de que continuará demostrando su habilidad y determinación en el ring.