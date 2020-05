Anthony Smith llama a la disculpa de Jason Herzog "cobarde"

El evento principal de UFC Jacksonville no terminó sin controversia cuando Glover Teixeira derrotó a Anthony Smith a través de TKO en el quinto round, y días después, las consecuencias del evento continúan amargamente en la boca del Corazón de León.

Anthony Smith, por todas las apariencias, estaba en camino a la victoria al comienzo de su pelea en el evento principal contra Glover Teixeira el miércoles pasado, hasta que el brasileño le dio la vuelta a Smith y administró una paliza salvaje que muchos en la comunidad de MMA consideraron injustificadamente prolongada.

La peor parte fue la esquina de Anthony Smith, quien no tiró la toalla ya que las probabilidades de ganar de Smith gradualmente parecieron disminuir, e incluso cuando reveló que sus dientes se estaban cayendo como resultado de los golpes incesantes de Teixeira. La pelea eventualmente llegaría a su fin no muy pronto en el quinto round, y aunque se culpó a la esquina de Smith por la paliza que perduró durante tanto tiempo, Smith no quiso repartir la culpa ni la simpatía , ya que insistió en que la pelea ocurrió en sus términos.

Esto no impidió que el árbitro Jason Herzog se presentara y emitiera una disculpa por permitir que la pelea continúe y prometió mejorar como oficial. Mientras Anthony Smith estaba viendo UFC en ESPN 8 anoche (sábado 16 de mayo), planteó una pregunta sarcástica a los fanáticos, preguntándose cómo debería ver a las personas recibir un puñetazo en la cara antes de asquearse.

Trying to watch fights from the eyes of other ppl tonight... one guys is hitting another guy a bunch. Is this where we start calling for the ref and corners to step in? Also, what point do we get “disgusted” ?

— Anthony Smith (@lionheartasmith) May 17, 2020