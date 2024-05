Anthony Smith insiste en que no hay problemas personales con Alex Pereira

Anthony Smith dice que no hay rivalidad entre él y el campeón de peso semicompleto de UFC, Alex Pereira. Smith y Pereira (10-2 MMA, 7-1 UFC) eligieron palabras el uno para el otro debido a que “Lionheart” cuestionó si el tamaño de Pereira jugaría un factor en el peso semicompleto.

Eso hizo que Pereira atacara a Smith, quien quedó desconcertado por su reacción. El ex retador al título inicialmente acogió con agrado la rivalidad, pero ahora no tanto.

«Eso es 100 por ciento: él tiene algo que quiero. Eso es todo. No hay rivalidad. Personalmente, por lo que tengo entendido y por todo lo que he visto atrás y esas cosas, parece un tipo bastante agradable y divertido. Tiene buen sentido del humor. Creo que en un universo alternativo probablemente seríamos amigos y pasaríamos un buen rato juntos”.

Smith (37-19 MMA, 12-9 UFC) se enfrenta a Vitor Petrino (11-0 MMA, 4-0 UFC) en la cartelera principal de UFC 301 del sábado en el Rio Arena de Río de Janeiro. . Smith casi se cruza con Pereira, quien también está en Río, pero UFC impidió que eso sucediera.

«Escuché toda la conmoción (con Daniel Cormier y Alex Pereira luchando en el pasillo ). Muy gracioso, estaba en mi día de prensa y, por supuesto, me hacen preguntas y hablo de Alex, luego salgo de la sala de prensa y hay como tres guardias de seguridad y me dicen: ‘Está bien, nosotros’. Tenemos que acompañarte hasta aquí.

“Pensé: ‘Eso es raro’. Pero tengo a mi mejor amigo, a mi entrenador de boxeo y a mi entrenador de jiu-jitsu y estábamos hablando y pensé: ‘Eso fue extraño’. No hubo seguridad conmigo todo este tiempo.’ Pensé que tal vez Vitor (Petrino) estaba parado allí y mi entrenador de boxeo me dijo: ‘Eres un idiota, Alex Pereira estaba ahí’. No lo vi en absoluto”.

Smith ha criticado las habilidades generales de Pereira en el pasado, por lo que entiende por qué UFC preferiría que no se encontraran.

«Seguramente (la seguridad era sólo tomar precauciones). Solo asegurándome de que no pase nada. Soy un profesional. No tengo ningún problema con Alex. No le gusta lo que tengo que decir todo el tiempo, pero no creo que haya ningún problema ahí”.