Anthony Smith explica decisión de retirarse de UFC

Anthony Smith ha anunciado que se retirará de la MMA profesional después de su próxima pelea el 26 de abril en Kansas City.

El veterano semicompleto de la UFC se sinceró sobre su decisión en una reciente entrevista con Damon Martin para MMA Fighting, revelando que el fallecimiento de su entrenador y amigo de toda la vida, Scott «Scotty» Morton, jugó un papel importante a la hora de hacer de su retirada una decisión más fácil.

«Retirarme ahora es fácil porque estoy dejando algo que no me parece normal de todos modos», dijo Smith. «Muchas cosas son simplemente incómodas, y son diferentes, y no sabes qué hacer sin ellas.

«Esto es diferente para mí ahora. No es lo mismo. Todo el proceso es diferente. Y ni siquiera es sólo la pelea, mi vida cotidiana es diferente sin él«.

Smith admitió que había estado pensando en el retiro durante un tiempo, pero que seguía aplazándola.

«Seguía diciendo que tres o cuatro más, y luego, ya sabes, esos tres o cuatro se iban retrasando», dijo.

Sin embargo, a medida que las exigencias del entrenamiento y la preparación de la pelea le iban restando tiempo para estar con su familia, Smith se dio cuenta de que estaba listo para seguir adelante.

«Me encanta la parte de la pelea, no hay nada que me guste más que entrar en el octágono y pelear», explicó. «Pero es todo lo que le rodea lo que ya no estoy dispuesto a hacer. Los medios de comunicación, los viajes, estar lejos de mi familia, vivir en habitaciones de hotel… ya no estoy dispuesto a todo eso«.

A pesar de alejarse de la competición, Smith seguirá siendo un fijo en las MMA a través de su trabajo como analista.

«Quiero pasar el resto de mi vida haciendo lo que quiero, no lo que tengo que hacer», afirma. «Tuve suerte: muchos peleadores no tienen un plan de vida para después de la pelea».

La última pelea de Smith, contra Zhang Mingyang en el UFC Kansas City, marcará el final de una era, pero él ya siente que ha dejado atrás su vida anterior.