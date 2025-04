Anthony Smith sufrió una derrota por nocaut técnico en la última pelea de su carrera contra Mingyang Zhang en UFC On ESPN 66 el sábado por la noche y luego fue captado por la cámara dando repetidamente el dedo medio a alguien fuera de la jaula y luego se dirigió airadamente hacia ellos antes de ser detenido.

Tras su última pelea, Smith ha explicado hacia quién reaccionó con tanta furia y qué le llevó a actuar de esa manera.

«Había un tipo con una camiseta de Nebraska que me abucheó, me insultó y me habló mal antes de la pelea», dijo Smith después del combate. «Pero yo estaba muy concentrado en lo que tenía que hacer. Después de la pelea, su amigo me animaba y seguía insultándome y faltándome al respeto.

«Estaba muy enfadado. Llevaba una camiseta de Nebraska. Se supone que aquí somos una familia. Aquí no hay una comunidad de gente muy grande».

Smith tiene el orgullo de ser de Omaha, Nebraska, así que el torrente de insultos añadió literalmente el insulto a la herida, y llevó al hombre que acababa de dejarlo en un montón ensangrentado en la lona, Zhang, a intervenir e intentar calmarlo.

«Mingyang me dijo: ‘No hagas esto hermano, tienes que dejar eso‘», relató Smith. «Escucha, estaba emocionado. La pelea no salió como yo quería. Así son las cosas. Es parte del juego.

«No me lo podía creer. Puse mi corazón y mi alma en este juego y no me importa si piensas que apesto o que no soy muy bueno, si estás sentado en la multitud, definitivamente no estás haciendo lo que yo estoy haciendo, especialmente vistiendo una camiseta de Nebraska. ¡No puedes decir tonterías con una camiseta de Nebraska! ¡Vamos! Eso fue todo».

Fue un momento amargo en una noche ya difícil para Smith, pero hubo un momento reconfortante poco después cuando la UFC rodó un video especial de homenaje a él con gente como Chael Sonnen, Din Thomas, Rashad Evans, Glover Teixeira, Jon Anik, el cantante Jelly Roll e incluso Teddy Atlas, mientras estaba rodeado por su familia en el Octágono.

«Es raro», dijo Smith al reflexionar sobre el hecho de que su carrera de peleador haya terminado. «Porque estoy acostumbrado a pelear y, tanto si ganas como si pierdes, pasas a lo siguiente. Empiezas a repasar tu agenda como si hubiera perdido, así que tengo que encontrar a ese tipo, tengo que perseguir esa clasificación. Si ganas, miras hacia adelante. No hay nada más.

«Así que me niego a estar triste. No debería permitirme estar triste. Ha sido un largo viaje. Llevo haciendo esto desde que tenía 17 años, voy a cumplir 37 en un par de meses. Tengo suficiente. He construido mi vida en torno a lo que he podido hacer en este deporte. Me ha dado oportunidades que nunca, nunca pude tener. Me obligo a estar contento de que haya sucedido y no triste de que se haya acabado».