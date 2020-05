Anthony Smith emite declaración tras derrota ante Glover Teixeira

El contendiente de peso semicompleto de UFC Anthony Smith emitió un comunicado luego de una brutal derrota por nocaut técnico ante Glover Teixeira en UFC Jacksonville.

Anthony Smith fue derrotado de manera devastadora por Teixeira durante casi 25 minutos antes de que el árbitro detuviera la pelea en el quinto asalto. El paro fue extremadamente controvertido, ya que muchos creían que el árbitro o la esquina de Smith deberían haber detenido la pelea después de la cuarta ronda, pero Smith se quedó allí para la quinta ronda.

https://www.instagram.com/p/CAMomG1phyY/?utm_source=ig_embed

Todos discuten sobre buena parada, mala parada, mala esquina, buena esquina ... bla, bla, bla. Todavía estoy ganando. Estoy bien, y estoy exactamente donde necesito estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Todo ese tiempo dedicado a preocuparme por mí debe gastarse en un lugar un poco más productivo.

Si bien es bueno escuchar que Smith dice que lo está haciendo bien, no cambia el hecho de que la pelea fue extremadamente incómoda de ver a veces. Los fanáticos de MMA disfrutan viendo peleas competitivas, pero esto estaba lejos de eso. Fue una paliza absoluta que contó con dos rondas de 10-8 y posiblemente 10-7 rondas a favor de Teixeira , y la pelea debería haberse detenido mucho antes de que realmente lo fuera.

Desde que ocurrió la pelea, expertos en MMA como Chael Sonnen han salido y criticado a Marc Montoya y James Krause, los esquineros de Smith, por no detener la pelea antes. Obviamente, Smith ha dejado en claro que no hace ninguna mala voluntad a su equipo por no intervenir antes, pero eso no cambia el hecho de que para los fanáticos y los medios de comunicación, fue una experiencia incómoda ver a un hombre golpeado en la forma en que Smith lo estaba.