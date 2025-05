Anthony Smith cree que Jon Jones está jugando con Tom Aspinall. Durante más de un año, el campeón interino de peso completo, Tom Aspinall, ha estado buscando una pelea de unificación contra Jones por el título indiscutible de peso completo.

Pero a pesar de las reiteradas peticiones de Aspinall, aún no se ha concretado. Aspinall incluso superó recientemente el récord del campeón interino con el reinado más largo en la historia de la UFC, y toda esta espera claramente está empezando a cansarlo. Y eso es exactamente lo que Jones quiere, al menos, según Anthony Smith.

“ Siento mucho cariño y respeto por Tom Aspinall, pero si yo fuera Tom, probablemente sería más discreto. Creo que está provocando, incitando, intentando atacar un poco el ego de Jon y obligarlo a entrar en una competencia de egos donde Jon dice: ‘¡No te tengo miedo! ¡Quiero pelear ahora!’. Jon no va a hacer eso. Jon Jones, en cada aspecto de su vida, tiene que tener el control. Jon es un maestro de la manipulación y un maestro en los juegos mentales que hay detrás de este deporte. Lo ha estado haciendo durante tantos años, contra los mejores del mundo”.

Smith sin duda tiene experiencia con Jones. «Bones» es uno de los campeones más condecorados en la historia de la UFC, y entre esos reconocimientos se encuentra la defensa del título de peso semicompleto contra Smith en 2019. Y dada su experiencia, Smith cree que Aspinall debería cambiar su estrategia, porque le está haciendo el juego a Jones.

“Entiendo que Tom Aspinall tiene esa mentalidad de luchador que le hace querer decir: ‘Soy mejor que tú, y tú crees que eres mejor que yo, así que voy a seguir insistiendo en eso’. A Jon no le importa nada de eso. En cada negociación, el que menos se preocupa gana. A Jon Jones no le importa lo que Tom Aspinall quiera; de hecho, quiere hacer todo lo contrario. Si Jon y Tom quieren exactamente lo mismo, Jon ya no lo quiere. Así es como Jon va a actuar”.

Es una de las cosas más agotadoras con las que he tenido que lidiar, y tengo que respetarlo. Jon es un maestro en agotar emocional y mentalmente a la gente, y ya se puede apreciar en Tom Aspinall. Está empezando a cansarse.