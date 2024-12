Anthony Smith contempla una última despedida tras derrota en UFC 310

Anthony Smith sabía que no estaba en condiciones de pelear en UFC 310, pero siguió adelante de todos modos.

Smith (38-21 MMA, 13-11 UFC) no pudo contener las lágrimas durante la salida para su pelea contra Dominick Reyes el pasado sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas. “Lionheart” sufrió una derrota por nocaut técnico en el segundo asalto ante Reyes y estaba visiblemente emocionado después de perder recientemente a su viejo amigo y entrenador, Scott Morton.

“Manejo las cosas muy bien. Soy un maldito gánster y me esfuerzo, pero esto es difícil. Nunca antes había tenido tantos problemas. Cuando llegué a la pelea, supe de inmediato que estaba jodido. Lo supe de inmediato, tan pronto como llegué a la arena”.

Reyes reveló después que Smith bajó las manos y pidió que lo golpearan durante la pelea. El ex retador al título explicó lo que pasaba por su mente en ese momento.

“Me impacienté. Solo quería que pasara algo, joder. Simplemente lo forcé. Me impacienté. No pasaba nada. Él no se involucraba. Yo lo había visto todo. Esa también fue la peor parte. Estaba allí y pensé: ‘Maldita sea, no eres tan bueno’. Y luego me di cuenta de que tal vez yo tampoco lo soy”.

“Tal vez yo ya no sea así. La mano izquierda no era tan rápida como esperaba. Creo que predecí demasiado lo bien que iba a ser de pie. Conectó un golpe aquí y allá, y luego en un momento pensé: ‘Joder, golpéame o algo. Necesito sentir algo. Dame algo aquí’”.

¿Una vez más?

Michael Bisping, un buen amigo de Smith y copresentador del podcast Believe You Me, dijo que le gustaría verlo pelear una vez más. Smith está de acuerdo en que esta no es la forma en que le gustaría alejarse del deporte.

“Probablemente exista una circunstancia en la que haría una pelea más. Creo que esa es probablemente la respuesta. Tendría que ser el escenario, el momento, el oponente y la situación perfectos… Sé que, en general, nunca hay una despedida perfecta. Ni siquiera lo había pensado antes de esta pelea.

“Pero tener la oportunidad de contar con todas las personas que me apoyaron, darles la oportunidad de venir una última vez y vivir la semana de la pelea sabiendo que es la última vez, poder decirles a todos en ese proceso lo que significaron para mí durante todos estos años, como un último vuelo. Ganemos, perdamos o empatemos, ¿a quién le importa? Pero una despedida final sería genial, creo”.