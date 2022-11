Anthony «Rumble» Johnson muere a los 38 años

Según informes, el ex retador al título de UFC y legendario artista del nocaut Anthony Johnson ha muerto. Tenía 38 años.

La noticia de la muerte de Johnson comenzó a circular el domingo con publicaciones en las redes sociales de muchas figuras prominentes en la comunidad de MMA. Su manager, Ali Abdelaziz, no respondió de inmediato un mensaje para confirmar la noticia. Aún se desconoce la causa de la muerte de Johnson.

Apodado “Rumble” cuando estaba dentro de la jaula, Johnson (23-6) peleó dos veces por el campeonato de peso semicompleto de UFC contra Daniel Cormier en mayo de 2015 y abril de 2017. Perdió ambas peleas por sumisión. El último enfrentamiento terminó como su pelea de retiro de la competencia de UFC. Caminó de pelear por más de cuatro años.

Johnson regresó a MMA bajo la bandera de Bellator en mayo de 2021 y obtuvo una victoria por nocaut sobre José Augusto. Estaba programado para pelear en el torneo de 205 libras de la organización, pero se retiró debido a una enfermedad que mantuvo en gran medida en privado .

En enero, el presidente de Bellator, Scott Coker, confirmó a MMA Junkie que Johnson estaba lidiando con problemas de salud y se desconocía su cronograma para volver a pelear.

“Sin entrar demasiado en su condición médica, primero debe preocuparse por estar saludable. Tiene que curarse y ponerse saludable porque hay mucho más en la vida que solo pelear. Quiero que tenga una vida larga y saludable, y eso es lo más importante”.

Durante su tiempo en UFC, Johnson acumuló un récord de 13-5. Todas menos dos de esas victorias fueron por nocaut. Su lista de victorias notables incluye un final de 13 segundos del ex campeón de UFC Glover Teixeira, así como victorias sobre Alexander Gustafsson, Phil Davis, Andrei Arlovski y Dan Hardy.

Después de que surgiera la noticia de la muerte de Johnson, la comunidad de MMA en general publicó en las redes sociales recuerdos y reacciones. Algunas de esas publicaciones a continuación.

🙏 It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.

The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2022