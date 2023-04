Anthony Pettis seguirá su carrera en MMA

Anthony Pettis ha confirmado su deseo de volver a las artes marciales mixtas tras su exitoso debut en el boxeo profesional.

El pasado fin de semana, Anthony Pettis triunfó en su debut en el boxeo profesional contra Roy Jones Jr. Derrotó a la legendaria figura, superándole en el transcurso de su combate.

Algunos consideraron que se trataba de un combate aislado para el púgil de 36 años, pero él mismo pareció disfrutar de verdad. De cara al futuro, no sería de extrañar que volviera al cuadrilátero más pronto que tarde.

Dicho esto, parece tener algunos asuntos pendientes en la PFL. Durante el debate posterior al combate, Pettis confirmó su deseo de regresar a las artes marciales mixtas.

“Todavía no he terminado con las MMA”, dijo Pettis. “Todavía me queda algo de MMA. Definitivamente quiero subir a 170 libras. Creo que haciendo ese torneo en 155, simplemente no podía ser yo mismo. Estaba cortando demasiado. No me sentía bien en el campo de entrenamiento. Una vez que encuentre la categoría de peso y las oportunidades, (estaré bien). Ahora mismo soy un agente libre, así que puedo sentarme y tomarme los combates como vengan. Estoy en un buen momento“.