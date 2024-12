Anthony Mackie se sorprendió con Samoa Joe en ‘Twisted Metal’

El popular actor de Marvel Anthony Mackie aplaude la actuación del luchador de AEW Samoa Joe en la serie que comparten, ‘Twisted Metal’. El ex campeón del mundo lleva varios meses lejos de los cuadriláteros filmando precisamente la segunda temporada de la misma; aunque el rodaje terminó a principios de noviembre. En espera de saber más de su futuro en el pro wrestling, vamos con las declaraciones del protagonista en Variety’s Actors on Actors.

► Anthony Mackie se sorprendió

«Es un testimonio del talento de Samoa Joe. Este tipo me dejó impresionado desde el primer momento que llegó al set. Primero que nada, es una persona más grande que la vida misma. Hizo todo con esa máscara puesta. Actuó increíblemente bien. Fue asombroso porque él y Will desarrollaron juntos esta idea de cómo iba a ser el personaje, y terminó haciendo algo casi como un espectáculo de circo. Para él, todo se trataba del trabajo corporal. Literalmente, estaba haciendo un estilo de actuación tipo vaudeville, sabiendo que su voz sería doblada. Conocía todas las líneas, tenía todos los chistes, y ejecutó todo de una manera que, sinceramente, ni un actor veterano podría haber hecho lo que él hizo.

Cuando nos reunimos por primera vez para hablar sobre el proyecto, pensamos que él solo iba a venir, Will grabaría las líneas, él haría los movimientos y yo reaccionaría a eso. Pero entonces esto evolucionó a algo más: ‘Yo puedo hacerlo’. El primer día que llegó al set, pensé, ‘Ese es Sweet Tooth’. Es un tipo pesado [ríe]. Se adueñó del papel, completamente. Realmente lo hizo suyo. Fue muy sorprendente, simplemente porque no esperaba eso de él. Me costó un poco acostumbrarme, pero el primer día que rodamos con Sweet Tooth, todo hizo clic. Cuando Will fue al estudio para grabar, tenía tanto material para trabajar. Literalmente adaptó su voz basándose en lo que Samoa Joe hizo«.